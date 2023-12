Com o objetivo de incentivar as tradicionais compras natalinas, as lojas que integram a Rua Laudelino Freire, no centro de Lagarto, funcionarão em horário especial neste fim de ano. A informação foi confirmada pela Prefeitura do Município.

Segundo o comunicado, de segunda a sexta-feira, as lojas funcionarão até às 19h; aos sábados, até às 18h. Já no domingos, 17 e 24 de dezembro, várias lojas estarão abertas.