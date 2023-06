Como apostar corretamente em probabilidades pequenas

No mundo das apostas esportivas, todos querem ganhar o maior número possível de apostas, e isso é difícil de negar. No entanto, alguns jogadores, especialmente os novatos, têm medo de perder, e é por isso que fazem apostas em eventos com probabilidades baixas. Mas, mesmo assim, você pode ganhar um bom dinheiro nas melhores casas de apostas, e isso é feito com o uso de estratégias de apostas.

Qual é o objetivo de apostar em probabilidades pequenas?

O objetivo das estratégias de apostas para probabilidades baixas é permitir que você maximize seus ganhos em apostas com probabilidades baixas com o mínimo de esforço possível. O sucesso de qualquer estratégia de apostas depende do quanto você segue as regras da estratégia e, a longo prazo, as estratégias de apostas têm se mostrado úteis para muitos jogadores.

Exemplos de apostas em pequenas probabilidades

Vamos dar uma olhada em um exemplo. As probabilidades que a casa de apostas define para suas apostas dependem do tamanho da chance de um determinado evento acontecer; portanto, quanto menores as probabilidades, maior a chance de o evento acontecer. Mesmo que as probabilidades sejam baixas, isso prova que você pode ganhar 9 vezes em 10, o que é bom se você for um iniciante em apostas esportivas.

Quais eventos e partidas são adequados

Quando se trata de apostar em eventos com baixas probabilidades, tecnicamente, qualquer evento serve. No entanto, para facilitar as coisas, recomendamos escolher esportes que não exijam muito tempo para o término da partida. Um bom exemplo seria o tênis de mesa ou o boxe.

Estratégias

Agora, vamos dar uma olhada nas estratégias que podem ser usadas para apostar com probabilidades baixas. Forneceremos informações detalhadas sobre cada uma delas.

Apostas expressas

A primeira estratégia é usar apostas expressas. As apostas expressas são uma combinação de apostas simples em que você receberá ganhos muito maiores de uma aposta expressa do que receberia de todas as apostas simples. As apostas expressas são muito adequadas para apostas de baixas probabilidades, pois essas apostas têm uma chance muito alta de ganhar, o que significa que será dinheiro fácil para você.

Apostas ao vivo

As apostas ao vivo também são adequadas para o trabalho, já que as apostas ao vivo podem ser feitas mesmo se a partida já estiver acontecendo, e você também poderá cancelar a aposta se achar que ela não será vencedora. Ao assistir à partida no modo ao vivo, você poderá ver como ela se desenrola e se deve ou não fazer uma aposta em primeiro lugar.

Total

Apostar com probabilidades baixas funciona muito bem com apostas totais. Essas apostas são bem simples de entender, pois a casa de apostas define um determinado número e seu objetivo será adivinhar se o placar será maior ou menor do que o número definido pela casa de apostas.

Handicap

Nas apostas com handicap, a casa de apostas dá a um time uma vantagem em pontos e uma desvantagem em pontos para o outro time, o que equilibra as chances de vitória de todos, permitindo que você faça suas apostas com mais segurança.

Escada

Você pode usar o método de apostas em escada. Você está apostando em várias linhas de prop de jogador para o mesmo jogador, cada uma com uma linha e um pagamento mais altos.

Principais vantagens e desvantagens

Apostar em eventos com chances baixas tem os seguintes prós e contras:

Prós Contras Suas chances de ganhar serão realmente altas quando você começar a usar estratégias de apostas Como essas apostas têm probabilidades baixas, você precisará fazer muitas delas e ganhar muitas delas para obter um lucro decente Essas apostas o ajudarão a aprender os padrões de apostas e lhe darão experiência

Dicas para apostar em probabilidades pequenas

Ao fazer apostas com probabilidades baixas, recomendamos não se apressar e fazer muitas apostas de uma só vez. Primeiro, use essas apostas para conhecer melhor o processo de apostas e ganhar experiência. Depois disso, você pode obter informações adicionais sobre partidas ou jogadores que podem ajudá-lo a fazer várias apostas de uma vez.

Conclusão

As probabilidades baixas nas apostas nem sempre são ruins, pois também podem ajudá-lo a obter um lucro decente, portanto, não deixe de experimentá-las.