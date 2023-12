Compra e venda de carros e motos podem mascarar atos criminosos

Em transações de compra e venda de veículos, é preciso que comprador e vendedor estejam atentos a detalhes fundamentais para evitar cair em golpes e ter prejuízos financeiros. Antes de concluir a transação, é recomendável procurar informações acerca do histórico do veículo. Esses cuidados são essenciais inclusive para identificar se há restrição de roubo ou furto ou se existem adulterações no veículo. O alerta também vale para os vendedores, que devem fazer a comunicação de venda para que não haja responsabilização por condutas do comprador do veículo.

Primeiramente, é recomendável buscar os canais de atendimento ou atendimento presencial por agendamento do Detran, conforme orientou a gerente de atendimento do Detran/SE, Carla Ivone. “E a gente pode fazer a consulta desse veículo na nossa base de dados e na base nacional, verificando quantos proprietários já tiveram esse veículo e se há restrição de roubo ou furto para aquele veículo”, explicou.

É nessa consulta que também é possível identificar se há restrição financeira. “Para saber se o veículo foi financiado e se o proprietário anterior quitou o financiamento com a instituição financeira antes de vendê-lo. Procure o Detran para verificar se há adulteração de chassi, antes de concluir a compra é importante fazer uma vistoria prévia”, acrescentou Carla Ivone, do Detran/SE.

Também é preciso estar atento à documentação dos veículos, assim como evidenciou a gerente de atendimento do Detran/SE. “A gente ainda consegue se deparar com documentos de veículos com suspeita de adulteração ou adulterados, a exemplo daqueles emitidos em papel moeda que foram substituídos pelo Certificado do Registro de Veículo (CRVe), que tem a autorização de transferência de forma eletrônica”, ressaltou.

Além de procurar o Detran/SE, também há a possibilidade de procurar uma empresa de vistoria veicular, conforme informou o diretor da Divisão de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV), da Polícia Civil, Kassio Viana. “Se você não conhece o vendedor ou quer ter mais segurança, é importante procurar uma empresa de vistoria preventiva que, inclusive, te dá a garantia do serviço, até mesmo detectando se já houve acidente”, destacou.

Alerta para compra de veículos na internet

Ainda no âmbito dos cuidados para os compradores de veículos, é preciso também estar alerta para os anúncios feitos em sites de venda. “Tome muito cuidado com as compras feitas pela internet, pois os golpistas colocam o valor mais favorável para a vítima. Isso atrai, e a vítima acaba fazendo um depósito antecipado e depois descobre que caiu em um golpe”, especificou Kassio Viana, da DRFV.

Outra prática comum no ambiente da internet envolvendo a venda de veículos ocorre com uma suposta intermediação, assim como descreveu o diretor da DRFV. “Quando uma pessoa faz a intermediação entre comprador e vendedor, mas ao final o dinheiro é transferido para o golpista e o veículo não é entregue. Então tanto comprador, quanto vendedor acabam caindo no golpe”, complementou Kassio Viana.

Cuidados para os vendedores

Além das orientações para as pessoas interessadas em adquirir veículos, há recomendações que os vendedores também podem seguir para evitar responsabilizações pelas práticas do comprador, assim como explicou Kassio Viana. “Uma preocupação que se deve ter é fazer a transferência imediata do veículo, a comunicação de venda ao Detran, pois toda a responsabilidade é do proprietário”, alertou o delegado.

Enquanto o Detran/SE não tiver conhecimento da transação de venda do veículo, toda a responsabilidade cível – e em alguns casos criminal – recaem sobre o proprietário – ou seja, para quem consta como o dono do veículo. “Então para que está vendendo é importante fazer essa comunicação”, ressaltou o diretor da DRFV reforçando que é primordial concretizar a transferência do veículo após a venda.

Dúvidas podem ser sanadas com o Detran/SE

Em casos de dúvidas relacionadas à compra, à venda e à transferência de propriedade de um veículo, é recomendável entrar em contato com o Detran/SE. “Procure um dos setores de atendimento, peça que as pessoas analisem aquele documento, faça a consulta prévia desse veículo para que não haja nenhum tipo de constrangimento, nenhum tipo de problema”, orientou Carla Ivone.

Para atendimento à população, o Detran/SE conta com 16 postos em todo o estado. “Na capital, nós temos cinco postos, nos shoppings, rodoviárias e Rua do Turista, também na sede e na Rua do Turista. Estamos à disposição também na sede do Detran/SE. E no interior contamos com as nossas circunscrições”, informou a gerente de atendimento do Detran/SE, Carla Ivone.

Denúncias

Se o comprador ou o vendedor – ou ainda qualquer pessoa – desconfiar de que há uma tentativa de golpe ou alguma negociação de um veículo com restrição financeira, de roubo ou de furto, é necessário fazer a denúncia à Polícia Civil. Informações e denúncias podem ser repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte: SSP/SE