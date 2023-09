Comunidade escolar de SE comemora obras de infraestrutura e melhoria das instalações da Rede Estadual de Ensino

A qualidade do ambiente escolar exerce um impacto significativo no desempenho dos estudantes. É por reconhecer a importância de um espaço adequado e seguro que o Governo de Sergipe tem direcionado recursos para a realização de obras de infraestrutura e melhoria das instalações da Rede Estadual de Ensino. A ação visa oferecer um espaço cada vez mais propício ao aprendizado, com acolhimento e equidade para os alunos da rede pública.

Neste ano já foram 20 obras concluídas, nove aptas para dar ordem de serviço, 28 obras em andamento, cinco em processo de rescisão, 49 a licitar e 27 em construção. Em oito meses de gestão, foram inauguradas seis escolas totalmente reformadas e ampliadas, 14 quadras poliesportivas e espaços de esportes, com investimento em infraestrutura de mais de R$ 42,7 milhões até agora. Dentre elas estão o Centro de Excelência Professor Paulo Freire, em Aracaju; e o Centro de Excelência Dr. Leandro Maciel, no baixo São Francisco, em Pacatuba; Colégio Estadual Maria da Conceição, em Itabaiana; Colégio Estadual General Siqueira, em Aracaju; Centro de Referência em Educação de Jovens e Adultos (Creja Jorge Amado), em Estância.

Ao investir na modernização das instalações, na acessibilidade, na melhoria tecnológica e no conforto das salas de aula, o Governo do Estado demonstra o compromisso com uma educação de qualidade.

O estudante do 1º ano do ensino médio do Centro de Excelência Professor Paulo Freire, Pedro Gabriel Ribeiro Souza, 16 anos, é um dos alunos que já estão usufruindo das melhorias na instituição. Recentemente, o colégio passou por uma reforma completa na sua estrutura. “Para mim foi gratificante receber essa reforma. A gente se sente mais acolhido e agraciado. Essa reforma abrangeu todos os espaços da escola. Eu fiquei feliz com essa iniciativa, pois era um sonho antigo da comunidade escolar. É um conforto a mais para nós e para os nossos pais, que sabem que nós estamos o dia todo numa escola com estrutura adequada para o nosso aprendizado”, declarou o estudante do ensino integral.

Para a diretora do Centro de Excelência Professor Paulo Freire, Andréia Ribeiro, a reforma proporcionou mais conforto e autoestima para os alunos. “Está sendo uma satisfação gerir uma escola novinha, onde a comunidade pode desfrutar de um ambiente mais seguro, saudável, apropriado para o ensino-aprendizagem. Contamos com laboratório equipado com 25 computadores, temos também uma biblioteca com literatura vasta, salas de vídeo, quadra de esportes para práticas de várias modalidades, além de uma cozinha ampla, refeitório e salas de aulas totalmente climatizadas. Essa reforma que o governo proporcionou aos alunos só veio a somar no ensino”, destacou a diretora.

Ensino-aprendizagem

Ao oferecer um ambiente escolar adequado, o Estado promove a igualdade de oportunidades, incentivo à aprendizagem, contribuindo para a formação de cidadãos mais preparados. É o que destaca a professora de Língua Portuguesa do Centro de Excelência Professor Paulo Freire, Maria Irene dos Santos. Há 17 anos lecionando na instituição, a professora já consegue perceber a mudança na aprendizagem dos alunos a partir da nova estrutura.

“O espaço físico melhorou muito. Foi uma mudança muito feliz para a gente. Estávamos bem ansiosos para receber esse prédio e as condições agora são outras. Os alunos ficaram mais calmos, a gente consegue dar uma aula de forma mais tranquila. O espaço da sala também é outro, a questão da acústica melhorou muito nosso trabalho e a climatização acaba acalmando um pouco os ânimos dos alunos. A gente consegue montar um slide na sala, consigo exibir um filme, um vídeo durante as aulas. Com isso, a qualidade de ensino é outra e as aulas são mais produtivas”, evidenciou.

Outra escola que passou recentemente por adequações foi o Centro de Excelência Francisco Rosa, localizado no Bairro Bugio, em Aracaju. A unidade de ensino que oferta ensino médio em tempo integral durante o dia e ensino médio convencional no período noturno, a partir da nova estrutura, passou a contar com 700 alunos em 2023.

Segundo o diretor, Tarcísio Tavares, a reforma trouxe, além de ampliação do espaço, a possibilidade de atender uma maior quantidade de alunos. “A reforma proporcionou mais espaços, como laboratórios de química, física, de matemática e informática. Trouxe espaços a mais, além da reforma da quadra e do refeitório. Isso faz com que o aluno queira estar mais tempo na escola. Estudar mais, uma biblioteca ampliada, um auditório ampliado também, trazendo para a gente oportunidades de palestras, algo que é interessante para o aluno sair um pouco da sala de aula e vivenciar outros espaços”, revelou o diretor, que atua na instituição desde maio de 2021.

Para Larissa Otília, 17 anos, estudante do 2º ano do Centro de Excelência Francisco Rosa, receber a reforma garantiu mais autoestima e estímulo aos estudos. “Com esse novo espaço, salas de aula climatizadas, o estímulo é outro para querer aprender e buscar conhecimento. A estrutura está ótima, sem contar que com o espaço maior comporta mais alunos. Outra melhoria foi a construção da quadra, que nós não tínhamos. Agora nós temos a nossa quadra para fazermos os eventos e os esportes também”, destacou.

Condições de trabalho

Além disso, a reforma das escolas também proporciona melhores condições de trabalho para os professores e funcionários, o que reflete em uma melhor qualidade de serviços para os estudantes. É o que aponta a merendeira do Centro de Excelência Francisco Rosa, Fernanda Sanane.

“Antigamente, a cozinha era muito pequena, apertada e quente. Essa reforma só veio trazer melhorias. Mudou o piso, estrutura, fogões, freezer, depósito que ampliou também. Facilitou bastante o nosso trabalho. Agora temos mais conforto, mais qualidade no trabalho, além de mais segurança. Então ficou mais seguro para a gente trabalhar e oferecer um serviço de melhor qualidade aos alunos”, disse a merendeira, que há sete anos trabalha na unidade.

Quadras poliesportivas

Além da entrega das reformas das unidades de ensino, também foram inauguradas 14 quadras poliesportivas e centro de aperfeiçoamento de esportes. O Colégio Estadual Armindo Guaraná é um das unidades de ensino que receberam uma quadra poliesportiva novinha.

Segundo o diretor do Colégio Estadual Armindo Guaraná, Max Matias, a quadra de esportes era uma demanda antiga da comunidade escolar. “Foram 46 anos sem quadra de esportes, sem os meninos terem um espaço realmente adequado para treino e para o desenvolvimento das atividades físicas. Então, hoje, aqui para gente, é a realização de um sonho, tanto pra escola, como para a comunidade escolar em geral”, disse o diretor da unidade de ensino que oferta ensino médio convencional e conta com 1.348 matrículas.

Ainda segundo o diretor, mesmo sem o local adequado para os treinamentos, o colégio já vinha apresentando bons resultados em competições escolares. “Pela primeira vez, o colégio participou esse ano dos Jogos da Primavera, na ocasião, alcançamos a 12ª colocação geral e a 2ª colocação entre as escolas estaduais. A ideia é consolidar a escola realmente como um colégio onde haja a prática de esportes. Desta maneira, estamos inserindo mais três novas modalidades, a exemplo tiro com arco. Então, a tendência é que a gente consiga fazer com que o aluno tenha um contato maior com outras modalidades. Com isso, ele se sente mais integrante do espaço, criando uma maior identidade com a escola. Dessa forma, nós conseguimos desenvolver outras capacidades e habilidades, como a questão do convívio em equipe e disciplina que o esporte proporciona. Assim sendo, só tende a favorecer o desenvolvimento do aluno com esse espaço da quadra”, enfatizou.

A professora de educação física do Colégio Armindo Guaraná, Rosângela Pereira de Souza Oliveira, não escondeu a satisfação de receber a nova quadra de esportes. “Na verdade, nós professores de educação física tínhamos que ser muito criativos, porque não tínhamos uma quadra de esportes e improvisávamos algumas modalidades, em um pequeno espaço na escola. Então a alegria é imensa. Com essa quadra, vamos trabalhar o basquete, voleibol, handebol, o futsal, entre outras modalidades”, informou a professora.

Para Miguel Alves Dutra, 14 anos, estudante do 8º ano do Colégio Armindo Guaraná, a nova quadra vai potencializar as atividades esportivas. “Estamos bastante animados, principalmente para quem faz basquete e futsal. Está todo mundo querendo treinar. Essa quadra era um sonho nosso que finalmente o Governo do Estado atendeu. A pessoa que pratica esporte consegue fazer tudo na vida, tem mais foco e isso auxilia nos estudos também”, ressaltou o estudante, que pratica atletismo e judô.

Fonte: Governo de SE