Comunidade esportiva elogia estrutura sergipana durante Troféu Brasil de Ginástica Artística

Desde o último dia 11, Sergipe vem sendo o palco da Ginástica Artística em todo o Brasil. A capital Aracaju sedia, até o próximo dia 16, o Troféu Brasil de Ginástica Artística. O evento, que reúne mais de 60 ginastas de sete estados brasileiros, vem atraindo os olhares de profissionais e entusiastas pelo nível de sua estrutura. Esta organização conta com a participação do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), em parceria com a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG).

Na última quinta-feira, 13, o Troféu inicia a fase classificatória, aberta ao público. O recém-reformado Ginásio de Esportes Constâncio Vieira é o cenário da competição, que traz ao estado atletas como o campeão olímpico Arthur Zanetti, o campeão mundial Arthur Nory e a medalhista mundial Jade Barbosa, entre outros. Além de envolver a comunidade esportiva, incluindo atletas, árbitros, técnicos e outros profissionais, o Troféu Brasil também mobiliza a cadeia produtiva local e aquece o setor de serviços.

“Este evento reúne a nata da Ginástica brasileira. É um evento que mobiliza a rede hoteleira, restaurantes, serviços, e tudo isso gera emprego e renda para o público sergipano. E não seria possível realizar o evento sem a parceria do Governo do Estado e do governador Fábio Mitidieri, que é um apaixonado pelo esporte. Desde o início, quando a gente se propôs a sediar o evento aqui, ele colocou o Constâncio Vieira e toda a estrutura logística do estado à disposição para que os melhores atletas do Brasil tivessem a melhor condição para competir”, resume o assessor especial da Presidência da CBG, Ricardo Resende.

Para os profissionais que participam da competição, a estrutura oferecida na capital sergipana é um diferencial. Esta é a opinião do árbitro Robson Viana Pereira, que compõe a arbitragem na divisão masculina. “Aracaju sempre nos recebe muito bem. A estrutura que é montada aqui não perde pra nenhuma outra competição em nível nacional e até internacional. A parte de aparelhagem, por exemplo, é a mesma usada nos campeonatos mundiais e em Olimpíadas. Já vim para cá várias vezes. Se eu pudesse dar nota onze, eu daria, porque realmente é muito bom estar aqui”, ressalta.

A atleta Jade Caroline Correia, de 16 anos, que compete na categoria Adulto pela equipe do Instituto de Ginástica Artística Paranaense (IGAP/PR), visita Aracaju pela primeira vez. Ela também aprova a organização encontrada por aqui. “Estou conhecendo a cidade agora e estou achando a estrutura maravilhosa. Já participei de outras competições no Brasil e a estrutura aqui está em um nível bem parecido. Dá vontade de levar pra casa!”, pontua.

O técnico Thiago Ventura, que veio de Curitiba (PR) para participar do evento, concorda com a ginasta. “Já conhecia Aracaju e estive aqui no ano passado, nos Jogos da Juventude. A estrutura, como sempre, está impecável. Se a gente tivesse algum aparelho desses para treinar, seria ótimo. O solo é muito bom, o jeito que eles montaram está bem estruturado. Gostei também do lugar. Fomos bem recepcionados, todos respondem na hora quando a gente tem alguma dúvida. A organização está no nível dez”, classifica.

Oportunidade

O professor de Educação Física Éder Marinheiro integra a equipe do Centro de Excelência Doutor Augusto César Leite, de Itabaiana. Ele fez questão de oferecer uma nova experiência à sua turma, levando os alunos para assistir ao Troféu. “Quando surgiu a oportunidade, conversei com a diretora da escola e com o diretor regional para propor que os alunos viessem conhecer. É uma experiência única poder ver de perto uma competição em nível nacional. Estão todos animados, com grande expectativa. E a estrutura é ótima. Depois da reforma, o Constâncio ficou impressionante, podendo comportar qualquer tipo de competição de grande porte”, frisa.

O empresário Gildo Júnior trabalha no setor de transporte corporativo e esportivo, e fez o translado de uma das equipes participantes do Troféu. Além de trabalhar, Gildo aproveitou o dia para levar ao evento sua filha Sofia Lima, de nove anos. “Esses eventos movimentam a cadeia do turismo, do transporte, dos hotéis. É um evento que traz um estímulo comercial grande no setor de serviços”, enfatiza Gildo. “Fiquei interessada e pedi pra vir com meu pai. Já fiz Ginástica Rítmica, gosto de ver os atletas. Nunca tinha visto de perto, estou achando muito legal”, considera Sofia.

Os aposentados Nilton Domingues e Nelcy Edna Traughtzen vieram de São Paulo para prestigiar a neta Luiza, uma das ginastas participantes. Para o casal, que costuma acompanhar as competições das quais a atleta faz parte por todo o Brasil, a estrutura do evento em Aracaju merece elogios. “Estou achando muito boa mesmo, muito bem organizada e estruturada”, diz Nelcy. “A cidade também é muito bonita, limpa, com opções interessantes. Vamos voltar”, completa Nilton.

Fonte: Governo de SE