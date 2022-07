Concurso de cartazes do FASC de São Cristóvão está com inscrições abertas

Será selecionada a obra que melhor represente a história do festival e da quarta cidade mais antiga do Brasil, além de retratar a sua relevância e sua importância para o desenvolvimento econômico da cidade, a promoção e a difusão de atividades artísticas e culturais no estado de Sergipe.

Segundo a prefeitura, serão aceitas inscrições de pessoas físicas, incluindo coletivos de artistas, diretamente responsáveis pela criação e execução de suas obras. O candidato poderá se inscrever com até duas propostas, sendo uma individual e uma coletiva. A inscrições são gratuitas e devem ser feitas através deste link.

O resultado preliminar será divulgado no dia 22 de agosto no site da prefeitura e o vencedor levará um prêmio no valor individual de R$ 5 mil. O cartaz será utilizado como peça principal de divulgação do 37º Festival de Artes de São Cristóvão.

Fonte: G1 SE