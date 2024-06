Concurso de ‘Ruas Decoradas’ vai premiar a rua mais bonita de Sergipe

Desde a década de 1950, a tradição de enfeitar as ruas sergipanas durante o período junino em Sergipe se mantém viva através do ‘Concurso Ruas Decoradas’, promovido pela TV Sergipe em parceria com o Governo do Estado. O objetivo é destacar a demonstração do orgulho e do sentimento de pertencimento do sergipano durante o período mais querido do Nordeste. As inscrições iniciaram na última quinta-feira, 06, e vão até às 12h do dia 14 de junho.

A participação no concurso é gratuita. Os interessados devem seguir todas as orientações do regulamento. A partir das fotos e vídeos inscritos, a comissão julgadora selecionará cinco semifinalistas, que passarão para a fase de avaliação presencial, entre os dias 17 e 18 de julho, quando serão escolhidas as três finalistas, divulgada no dia 19. Elas participarão da votação popular no site do G1 Sergipe, que encerrará às 11h do dia 21, quando será divulgada a rua vencedora.

A premiação ocorrerá no dia 27 de junho, com entrega de certificado ao representante, placa simbólica fixada na rua, enaltecendo o título e iniciativa de fomento da tradição junina. A entrega da premiação contará com apresentação de trio pé de serra, quadrilha junina e buffet junino.

Detalhes da inscrição

Para participar do concurso é necessário preencher todos os campos na ficha de inscrição e enviar para o e-mail ‘[email protected]’, juntamente com fotos do cenário junino da rua que representa: no mínimo 3 e no máximo 5 fotos.

O envio de vídeo é opcional, e cada participante poderá enviar somente um vídeo de até 60 segundos, no formato mp4. É necessário compactar o vídeo e gerar um link, e somente esse link deve ser copiado no corpo do e-mail, conforme orientado no regulamento.

Fonte: governo de SE