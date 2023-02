Concurso público da Perícia continua com inscrições abertas

As inscrições para o concurso público destinado ao Quadro de Carreiras de Atividades Periciais da Coordenadora Geral de Perícias (Cogerp) continuam abertas até o dia 6 de março, por meio do endereço eletrônico www.idecan.org.br. A data da prova está marcada para o dia 9 de abril de 2023. O certame é uma realização do Governo de Sergipe, por meio das secretarias de Estado da Administração (Sead) e da Segurança Pública (SSP).

O concurso oferta 60 vagas, sendo uma vaga para o cargo de agente técnico de necropsia, dez para papiloscopista, 33 vagas para perito criminalístico, 15 para perito médico-legal e uma para perito odonto-legal.

Todo processo de seleção está sob responsabilidade do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan). O certame contará com provas objetivas e discursivas que serão realizadas na cidade de Aracaju, com duração de 4 horas e meia para os cargos de ensino superior (papiloscopista, perito, criminalístico, perito médico-legal e perito odonto-legal) e de 4 horas para o cargo de ensino médio (agente técnico de necropsia), nos turnos/horários e datas inicialmente previstos.

Fonte: Governo de SE