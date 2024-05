Concurso Simão Dias: prazo para pagamento do boleto é prorrogado

A Prefeitura Municipal de Simão Dias prorrogou, até às 20h dia 22 de maio de 2024, o prazo para pagamento do boleto do referido concurso.

Os candidatos interessados deverão acessar a área do candidato através do site www.ibptec.org.br, gerar a segunda via do boleto com nova data de vencimento e efetuar o pagamento.

Com a alteração fica estabelecido o prazo para divulgação da nova lista preliminar de candidatos inscritos para o dia 23 de maio de 2024 e a listagem definitiva para o dia 27 de maio de 2024. As inscrições para o concurso foram encerradas no dia 07 de maio de 2024, conforme cronograma previsto.