Condenado por estupro de vulnerável é preso em Paripiranga

Como resultado da troca de informações entre as polícias de Sergipe e Bahia, na última quarta-feira, 15, na cidade de Paripiranga (BA), foi preso um homem condenado pela Justiça por crime de estupro de vulnerável. Ele foi condenado a uma pena de oito anos e um mês a ser cumprida em regime fechado.

De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE), ele foi encontrado a partir de denúncias anônimas e buscas feitas pela polícia. “Após conhecimento da localização exata do foragido, foram deslocados policiais civis e militares de Sergipe até a cidade baiana onde, juntamente com a Policial Civil da Bahia, foi feita a prisão do foragido da Justiça”, relatou.

Após o ocorrido, a Polícia Civil destacou que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo é garantido.