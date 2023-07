Condenado por tentativa de homicídio é preso em Riachão do Dantas

A Delegacia de Riachão do Dantas cumpriu o mandado de prisão definitiva contra um homem condenado por crime de tentativa de homicídio. A prisão ocorreu no povoado Tanque Novo, na última quarta-feira, 11.

De acordo com o delegado Bruno Santana, o preso cometeu diversos crimes no decorrer dos anos. “Dentre eles, tentativa de homicídio pelo qual ele foi condenado e que cumprirá pena no sistema prisional”, detalhou.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam levar à localização de suspeitos de crimes sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.

Fonte: SSP/SE