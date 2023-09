Condições meteorológicas em Sergipe devem variar, aponta Semac

Estabelecendo a transição entre o inverno e a primavera, o mês de setembro chegou trazendo variações que vão desde céu nublado, passando por tempo ensolarado, até chuva fraca durante a madrugada. De acordo com o boletim meteorológico da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), durante esta semana, as temperaturas também sofrerão instabilidade.

Nesta terça-feira, 5, as temperaturas mínimas e máximas tendem a ficar entre 24.3°C e 28.9°C (litoral); 21.6°C e 29.1°C (agreste); e 20.5°C e 30.2°C (sertão). Durante todo o dia, espera-se tempo com céu encoberto, formação de nuvens e possibilidade de chuva fraca nas três regiões climáticas.

Para a quarta-feira, 6, a possibilidade de céu encoberto continua durante o dia. Essa condição poderá ser perceptível durante madrugada, manhã, tarde e noite. No litoral e agreste, a previsão é de chuva fraca durante a madrugada. No sertão, espera-se precipitação de intensidade leve. As temperaturas mínimas e máximas ficarão entre 24.2°C e 28.5°C (litoral); 20.0°C e 28.6°C (agreste); e 20.0°C e 28.6°C (sertão).

Na quinta-feira, 7, feriado de Independência do Brasil, as temperaturas mínimas e máximas devem variar entre 24.0°C e 28.6°C (litoral); 20.4°C e 28.9°C (agreste); e o 21.1°C e 30.1°C (sertão). As condições do tempo para o 7 de Setembro podem registrar ainda possibilidade de chuva fraca no litoral e agreste – e chuva leve no sertão.