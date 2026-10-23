Condutores comemoram liberação da nova alça do Complexo Viário Senadora Maria do Carmo

A liberação da segunda alça do Complexo Viário Senadora Maria do Carmo Nascimento Alves, na última quinta-feira, 22, trouxe mais uma alternativa de deslocamento para os motoristas que circulam entre as avenidas Tancredo Neves e Paulo Barreto de Menezes, conhecida como Beira-Mar, na zona sul de Aracaju. A obra concluída foi recebida com satisfação por condutores que agora utilizam diariamente as duas vias e já percebem os benefícios do novo acesso.

Entregue pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), a estrutura integra um conjunto de intervenções que recebe R$ 346 milhões em investimentos. De acordo com o secretário da Sedurbi, Jeferson Passos, a liberação da segunda alça amplia os resultados já observados com o funcionamento do viaduto. A intervenção integra o planejamento de reestruturação da mobilidade na zona sul de Aracaju. “Após o funcionamento do viaduto, a mobilidade nessa região na zona sul da capital melhorou consideravelmente, e, com a liberação da segunda alça, o deslocamento de veículos entre as duas importantes avenidas ficou ainda mais prático. Com as obras seguindo dentro do cronograma previsto, em breve será entregue a ciclopassarela, e, no segundo semestre de 2027 todo o Complexo Viário estará concluído”, avisou.

Com a nova alça em funcionamento, os motoristas que seguem pela Avenida Tancredo Neves e desejam acessar a Beira-Mar no sentido Centro devem passar por baixo do viaduto e utilizar o acesso à direita. A alteração simplifica o trajeto e dispensa a necessidade de realizar o retorno mais adiante, nas proximidades do Parque dos Cajueiros, como ocorria anteriormente.

Na prática, a mudança representa menos distância percorrida e mais agilidade para quem depende dessas avenidas para trabalhar ou cumprir os compromissos diários. O avaliador de veículos Rodrigo Leonardo Souza destaca que a redução do percurso também representa economia no orçamento. “Ficou muito melhor, o novo acesso diminuiu o percurso entre as avenidas, e como tempo também é dinheiro, a gente economiza no deslocamento e também nos gastos com combustível. Essa obra é muito importante para a capital, o Governo do Estado está de parabéns”, frisou.

A representante comercial Bianca Santos Andrade também comemora a facilidade proporcionada pelo novo acesso. Para ela, a eliminação do retorno mais distante torna o deslocamento até o Centro mais rápido e reduz os custos de quem precisa circular com frequência pela região. “Essa é uma obra importante para Aracaju e melhorou bastante o tráfego por aqui. Com essa nova alça o percurso diminuirá, pois, quando estivermos na Tancredo Neves e quisermos ir até o Centro, não precisaremos fazer o retorno mais adiante. Ficou ótimo e agora temos menos trânsito, menos gasto de combustível e menos stress”, ressaltou.

A satisfação também é compartilhada por profissionais cuja rotina exige deslocamentos entre diferentes pontos da capital. O personal trainer Diego Gonçalves, que utiliza as duas avenidas em seus trajetos diários, avalia que a nova ligação facilitará o cumprimento dos compromissos profissionais. “Antes fazia o retorno próximo ao Parque dos Cajueiros, agora é só pegar a nova alça e seguir até o Centro. Para mim que trabalho em locais diferentes, quanto menos tempo de trajeto, será mais rápido para me deslocar entre um local e outro”, afirmou.

Fonte: Governo de SE