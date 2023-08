Condutores e monitores do transporte escolar passam por treinamento de primeiros socorros

Os motoristas e monitores do Transporte Escolar da Rede Pública Municipal de Ensino de Lagarto, com o objetivo de promover um atendimento de qualidade aos alunos, participam de um treinamento de primeiros socorros. O treinamento foi fruto de uma parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado, por meio do Corpo de Bombeiros Militar.

De acordo com o secretário da Educação, professor Magson Almeida, é preciso destacar que a capacitação em primeiros socorros pode fazer toda a diferença em situações de emergência, salvar vidas e minimizar os danos causados pelos acidentes.

“Por isso, é fundamental que os servidores públicos municipais da educação de Lagarto sejam treinados regularmente e estejam sempre preparados para agir em caso de emergência”, concluiu.

A capacitação atende à Lei Lucas que foi sancionada em 2018 e obriga as escolas, públicas e privadas e espaços de recreação infantil a se prepararem para atendimentos de primeiros socorros.

Fonte: Prefeitura de Lagarto