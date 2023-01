Confiança abre venda de ingressos para duelo contra o Atlético Gloriense

No momento, as vendas acontecem apenas de maneira on-line através do link. O clube ainda não anunciou data da comercialização de forma física.

Para as cadeiras azuis, os valores são de R$ 25 a meia-entrada e R$ 50 a inteira. Já para as cadeiras brancas, as entradas custam R$ 50 a meia e R$ 100 a inteira.

O Dragão está na primeira colocação do estadual, levando a melhor pelo saldo de gols. O Confiança volta a campo no próximo sábado, às 16h, contra o Atlético Gloriense, na Arena Batistão.

Fonte: Globo Esporte SE