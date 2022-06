Confiança confirma Vinícius Eutrópio como novo treinador

Vinícius Eutrópio chega ao Confiança com a missão de tentar salvar o clube da queda para a Série D do Campeonato Brasileiro. No momento, os azulinos estão na zona do rebaixamento, em 18º, com 10 pontos. A estreia será na rodada que vem, contra o ABC, fora de casa.

Fonte: Globo Esporte SE