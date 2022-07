Confiança faz treino aberto para torcida no sábado

Com o objetivo de aproximar ainda mais o elenco da torcida, o Confiança vai abrir o treinamento do próximo sábado, 16, que antecede o duelo contra o São José-RS, pela 15ª rodada da Série C.

Segundo comunicado divulgado pelo clube, os portões do Sabino Ribeiro serão abertos às 8h30 e a entrada será 1 kg de alimento não-perecível. Os alimentos serão doados para uma instituição de caridade.