Confiança lança novo uniforme inspirado em estadual na década de 60

Após iniciar o ano utilizando a camisa número três, o Confiança lançou no último sábado, 21, a nova vestimenta número um.

Segundo o clube, o modelo homenageia o bicampeonato estadual conquistado em 1962-1963 e apresenta um selo comemorativo das conquistas. Além disso, a camisa contém três listras verticais com trechos do hino do clube em alusão à camisa da época.

Utilizado na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético Gloriense, o modelo estará disponível para venda a partir da segunda-feira por R$ 179 para sócios-torcedores e R$ 199 para não-sócios.

Fonte: Globo Esporte SE