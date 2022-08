Confiança marca treino aberto para torcida antes de enfrentar o Atlético-CE

O Confiança fará um treino aberto à torcida na manhã da sexta-feira, 12, no Sabino Ribeiro. Esta será a última atividade antes de encarar o Atlético Cearense, pela última rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro.

A entrada dos torcedores no treino será liberada a partir das 9h. Já o duelo diante da equipe cearense está marcado para sábado, às 17h, na Arena Batistão. Uma vitória ou um empate garantem a permanência do Dragão na Terceirona.

Para a partida, o técnico Vinícius Eutrópio vai contar com o retorno do zagueiro Raphael, que estava suspenso na última partida. O atacante Negueba, que saiu machucado do último jogo, ainda vai passar por exame para saber a gravidade da lesão.

Fonte: Globo Esporte SE