Confiança vence Lagarto na final do Campeonato Sergipano Feminino

Na tarde do último domingo, 10, o Confiança conquistou o título do Campeonato Sergipano Feminino, na tarde deste domingo. As Meninas do Dragão venceram o Lagarto por 3 a 1, pelo jogo de volta da final, no Barretão.

A equipe proletária, que já havia vencido o jogo de ida por 1 a 0, poderia jogar pelo empate, mas abriu o placar logo aos 15 minutos com Jessiquinha, que aproveitou um bate-rebate na área, após cobrança de escanteio, para anotar o dela.