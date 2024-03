O Confiança venceu o Lagarto por 2 a 0 na tarde desta quarta-feira, no Barretão, pela última rodada do Campeonato Sergipano. Léo abriu o placar no primeiro tempo e Willians Santana fechou nos últimos minutos.

Com este resultado, o Lagarto deixa de ser o único clube do Campeonato Sergipano sem derrotas.

O Confiança segue como líder, conquista a sua posição no G-2, e encerra como líder absoluto.