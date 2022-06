A partir desta quinta-feira, 23, até a próxima quarta-feira, 29, serão realizados os shows do Festival da Mandioca 2022, na Praça do Tanque Grande, no centro da cidade de Lagarto. O evento terá início sempre às 21h.

Dentre as atrações mais esperadas no evento estão: Felipe Araújo, Samyra Show, César Menotti e Fabiano, Ávine Vinny, Unha Pintada, Mano Walter, Bruno e Marrone, Zé Vaqueiro, Luanzinho Moraes e Zezé de Camargo e Luciano.