Confira a previsão do tempo para a última semana da primavera em SE

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac) divulgou nesta segunda-feira, 18, a análise da previsão do tempo para os próximos dias. De acordo com a climatologia, são esperadas chuvas de fracas a moderadas até esta sexta-feira, 22, data que marca o fim da primavera e início do verão.

Segundo a meteorologia da Semac, Wanda Tathyana de Castro, a última semana da primavera tem previsão da atuação de um sistema chamado Vcan (vórtice ciclônico em altos níveis da atmosfera) no Nordeste do Brasil. “Fazendo com que influencie chuvas intensas na Bahia e fracas a moderadas em Sergipe”, frisou ela, destacando que em janeiro, mesmo com a tendência de redução de chuvas por conta do El Nino, há possibilidade de precipitações nesse período.

Quanto às temperaturas, a meteorologista ressalta que no verão elas estarão ainda mais elevadas. “No litoral, os termômetros podem registrar 33º, com sensação ainda maior. Já no agreste e sertão, a tendência é a sensação chegar aos 38º. Com o verão iniciando agora no dia 23, o El Niño deve chegar ao seu pico entre a última semana de dezembro 2023 e início de janeiro de 2024, e a atuação dele deve gerar altas temperaturas e mais redução de chuva”, reforçou.

Verão

A estação mais quente do ano, o verão, começa oficialmente nesta sexta-feira, 22, às 0h27, e segue até o dia 20 de março de 2024. De acordo com Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), de dezembro deste ano a fevereiro de 2024 chuvas mais intensas irão se concentrar na faixa central do país, além de altas temperaturas. As chuvas devem ser mais regulares a partir de dezembro, e, em algumas regiões, acima da média histórica, com máxima de até 500 mm. Entre os estados, estão: Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, Santa Catarina, Sergipe, Minas Gerais, Rio Grande do Norte e São Paulo.

Fonte: Governo de Sergipe