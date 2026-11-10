Confira a previsão do tempo para esta semana em Sergipe

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), divulga a previsão do tempo para esta semana. A tendência é de variação entre períodos de céu claro, céu parcialmente nublado e céu claro com algumas nuvens. Ao longo da semana, há possibilidade de chuvas leves e fracas em algumas regiões, além de períodos sem ocorrência de chuvas. Os ventos devem variar entre fracos e moderados.

De acordo com a análise meteorológica da Semac, há presença de nuvens sobre o estado de Sergipe, associada à circulação oceânica. Destaca-se, também, a predominância da atuação de uma massa de ar seco e quente, associada a um sistema de alta pressão atmosférica, que favorece a subsidência do ar e inibe a formação e o desenvolvimento de nuvens de chuva ao longo do dia.

Previsão no litoral, agreste e sertão

No litoral sergipano, a previsão aponta possibilidade de céu claro entre terça-feira, 10, e sexta, 13, a previsão indica variação de períodos de céu claro com algumas nuvens e céu parcialmente nublado. A tendência é de ventos moderados pela manhã, à tarde e à noite, e ventos fracos de madrugada ao longo da semana. Há possibilidade de chuvas fracas e leves entre terça-feira e sexta-feira. As temperaturas devem variar entre mínimas próximas de 24°C e máximas em torno de 31°C.

No agreste, entre terça e sexta-feira, a previsão indica variação de períodos de céu claro com algumas nuvens e céu parcialmente nublado. A tendência é de ventos moderados pela manhã, à tarde e à noite, e ventos fracos de madrugada ao longo da semana. Entre terça-feira e sexta-feira, a possibilidade é de chuvas fracas e leves. As temperaturas devem oscilar entre mínimas próximas de 20°C e máximas de até 39°C.

No sertão sergipano, a previsão indica céu claro com algumas nuvens. Na quarta-feira, 11, a possibilidade é de céu claro com algumas nuvens e céu parcialmente nublado. A tendência é de ventos moderados pela manhã, à tarde e à noite, e ventos fracos de madrugada. Não há previsão de chuva na terça-feira, 10, quinta-feira, 12, e sexta-feira, 13. Na quarta-feira, 11, há possibilidade de chuva leve. As temperaturas devem variar entre mínimas próximas de 22°C e máximas em torno de 41°C.

Cuidados

A Semac orienta a população a tomar cuidados com a exposição prolongada ao sol, principalmente entre 10h e 16h, período de maior intensidade da radiação solar. É importante reforçar a hidratação e beber água regularmente ao longo do dia, além de reduzir as atividades físicas mais intensas nos horários mais quentes e redobrar a atenção a crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas que podem apresentar maior vulnerabilidade ao calor.

A recomendação é que a população acompanhe as atualizações dos boletins meteorológicos divulgados pela Semac e siga as orientações da Defesa Civil e das autoridades de saúde.

A Gerência de Meteorologia e Mudanças Climáticas da Semac segue monitorando as condições climáticas para novas atualizações.

Fonte: Governo de SE