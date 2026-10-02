Confira a previsão do tempo para este fim de semana em Sergipe

O Estado de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), divulga a previsão do tempo para este fim de semana, entre esta sexta-feira, 2, e o domingo, 4. A tendência é de variação entre céu claro com algumas nuvens e céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas leves e fracas, e de períodos sem ocorrência de chuvas. A previsão também indica ventos variando entre fracos e moderados ao longo do período.

De acordo com a análise meteorológica da Semac, há presença de nuvens sobre o estado de Sergipe, associada à circulação oceânica. Destaca-se, também, a predominância da atuação de uma massa de ar seco e quente, associada a um sistema de alta pressão atmosférica, que favorece a subsidência do ar e inibe a formação e o desenvolvimento de nuvens de chuva ao longo do dia.

Litoral, agreste e sertão

No litoral sergipano, a previsão aponta céu claro com algumas nuvens nesta sexta-feira, 2. Já no sábado, 3, e no domingo, 4, a possibilidade é de períodos de céu claro com algumas nuvens e céu parcialmente nublado. Durante o fim de semana, os ventos devem variar entre moderados pela manhã, à tarde e à noite, e fracos de madrugada. Não há chance de chuvas nesta sexta-feira, 2. Já no sábado, e no domingo, a chance é de chuva leve. As temperaturas devem variar entre mínimas de 24°C e máximas de 29°C durante o período.

No agreste, a previsão é de céu claro com algumas nuvens nesta sexta-feira, 2. Já no sábado, 3, e no domingo, 4, a possibilidade é de períodos de céu claro com algumas nuvens e céu parcialmente nublado. Durante o fim de semana, os ventos devem variar entre moderados pela manhã, à tarde e à noite, e fracos de madrugada. Não há chance de chuvas nesta sexta-feira, 2. Já no sábado, 3, e no domingo, 4, a chance é de chuva leve. As temperaturas devem variar entre 20°C e 35°C no período.

No sertão sergipano, a previsão é de céu claro, na sexta-feira, 2, e no domingo, 4. No sábado, 3, a possibilidade é de céu claro com algumas nuvens. Durante o fim de semana, os ventos devem variar entre moderados pela manhã, à tarde e à noite, e fracos de madrugada. Não há chance de chuvas entre a sexta-feira, 2, e o domingo, 4. As temperaturas devem variar entre 22°C e 37°C no período.

A Semac orienta a população a manter os cuidados com a exposição prolongada ao sol, reforçar a hidratação e acompanhar as atualizações dos boletins meteorológicos. A Gerência de Meteorologia e Mudanças Climáticas da Semac segue monitorando as condições climáticas para novas atualizações.

Fonte: Governo de SE