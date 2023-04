Foi divulgada a programação completa do Lagarto Folia 2023, que será realizado nos dias 29 e 30 de abril e 1º de maio.

O evento contará com o Polêmico no sábado, Xanddy e Márcio Victor no domingo e a melhor segunda-feira do ano com O Gigante Léo Santana.

O Lagarto Folia 2023 será realizado com o apoio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe, além de contar com recursos destinados pelo deputado federal Fábio Reis.