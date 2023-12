Confira a programação da Vila do Natal Iluminado desta quinta-feira

A Vila do Natal Iluminado, na Orla de Atalaia, em Aracaju, continua encantando os sergipanos e turistas neste mês de dezembro. Nesta quinta-feira, 21, a partir das 18 horas, quem sobe ao palco é a cantora Joésia, e às 20 horas o público poderá curtir o som da banda Somos Loucos.

Além da programação musical, há atrações para toda a família, como a pista de patinação no gelo e a Casa do Papai Noel, onde uma versão nordestina do Bom Velhinho recebe os visitantes da vila.

Na praça de alimentação, o público da vila também podem conhecer elementos da culinária regional do estado e sabores contemporâneos, e ainda é possível conferir as belezas do artesanato sergipano na feirinha de economia solidária.

Confira a programação completa.

Vila do Natal Iluminado

Em uma parceria entre Governo de Sergipe e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio), com apoio da Energisa, a Orla da Atalaia, em Aracaju, recebe pela primeira vez a Vila do Natal Iluminado. A programação tem o objetivo de proporcionar aos visitantes de dentro e de fora de Sergipe a experiência inédita de um período natalino em um dos principais cartões-postais do estado.

Com ambientação temática, a vila conta com pista de patinação no gelo, roda-gigante, trenzinho, carrossel, igreja cenográfica, presépio, árvore de Natal de LED e espaço instagramável. A estrutura também integra espaço de alimentação com bares e lanchonetes, economia solidária e comercialização de artesanato.

Fonte: Governo de SE