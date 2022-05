Confira as 20 praias que estão liberadas para banho

De acordo com a avaliação laboratorial realizada por profissionais da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema), o relatório de balneabilidade aponta que 20 praias do litoral sergipano estão apropriadas para banho nos próximos dias.

Na capital sergipana, estão propícias para banho, a praia dos Artistas, em frente ao farol no bairro Coroa do Meio; a praia do Hawaizinho, em frente a Praça de Eventos da Orla; a praia de Atalaia Velha, em frente aos Arcos da Orla; a praia do Bonanza, na altura da Passarela do Caranguejo; a praia de Aruana, em frente ao Loteamento Aruana; a praia do Banho Doce, em frente ao chafariz; a praia do Robalo, em frente ao Clube do Banco do Brasil (AABB); a praia do Refúgio, em frente ao condomínio Lago Paranoá; e a praia dos Náufragos, próximo ao Viral.

Já no Litoral Central, no município de Barra dos Coqueiros, as praias apropriadas para banho são: a praia de Atalaia Nova, na altura do Farol da Barra; e na altura do Rio Sergipe e a praia da Costa, na região dos bares.

No Litoral Sul Sergipano, a balneabilidade beneficia quatro praias, três no município de Estância, sendo elas, a praia do Abaís, na altura da Praça de Eventos; a praia das Dunas, nas proximidades do Loteamento Zé de Lóia; e a praia do Saco, na altura da Rua Principal. No município de Itaporanga D’ajuda, a praia da Caueira, em frente à orla.

O Litoral Norte de Sergipe está com quatro praias apropriadas para os banhistas, sendo a do Jatobá, na altura do Terminal Portuário; e a praia do Porto, no Loteamento Praia do Porto, no município da Barra dos Coqueiros. Já em Pirambu, a praia em frente ao terminal turístico e a praia em frente ao bar e restaurante Tubarão da Praia.

Fonte: Governo de Sergipe