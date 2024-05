Confira as novas vagas divulgadas pela Secretaria do Trabalho

Nesta quarta-feira, 08, a Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), divulga 18 oportunidades no mercado de trabalho intermediadas pelo Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT) junto aos empregadores. Das 18 oportunidades, há vaga para estágio e PcD.

São vagas para todos os níveis de escolaridade, fundamental, médio, técnico e superior, com ou sem experiência comprovada, além de vaga afirmativa para Pessoas com Deficiência (PcD). Os interessados podem se cadastrar no NAT, localizado na Rua Santa Luzia, 680, no bairro São José, em Aracaju, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Necessário levar RG, CPF, carteira de trabalho física ou digital, comprovante de residência atualizado, além de currículo e certificados que comprovem experiências profissionais anteriores. Outras informações pelo WhatsApp 79 99191-6031. As vagas são sempre divulgadas no perfil da Seteem, no Instagram @trabalho.se, e no perfil do NAT, no Instagram @nat_sergipe.

Confira as vagas disponíveis:

1 vaga para Cozinheiro

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência de seis meses na função comprovada em CTPS

1 vaga de Cumim

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência de seis meses na função comprovada em CTPS

2 vagas para Caldereiro

Requisitos: ensino médio completo e seis meses de experiência na função comprovada em CTPS

5 vagas para Soldador

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência de seis meses na função comprovada em CTPS

1 vaga para Ajudante de carga e descarga

Requisitos: ensino fundamental incompleto e disponibilidade para trabalhar em Nossa Senhora do Socorro

1 vaga para Analista Financeiro

Requisitos: ensino médio completo, experiência na função e habilidade com Word e Excel

1 vaga para Técnico em segurança no trabalho

Requisitos: ensino técnico em Segurança do trabalho, seis meses de experiência na função comprovada em CTPS, conhecimento técnico na área, NR’s (1,06, 15e 16) e conhecimento no pacote Office

1 vaga para Pedreiro

Requisitos: experiência comprovada em CTPS

1 vaga para Calceteiro

Requisitos: experiência comprovada em CTPS

1 vaga para Repositor

Requisitos: ensino médio completo e experiência de seis meses na função comprovada em CTPS

Vaga de estágio

1 vaga para estágio

Requisitos: cursando Administração ou áreas correlatas, a partir do 3º período e habilidades com word e excel

Vagas afirmativas para PcD

1 vaga para Copeiro

Requisitos: ensino médio completo

Fonte: Governo de SE