Confira as orientações para prevenir roubos e furtos de celulares nas festas

Com a chegada dos festejos juninos, o movimento de pessoas celebrando a época mais aguardada do ano no estado cresce. Para chegar ao local da festa ou para se reunir com amigos e familiares, muitas pessoas levam o celular às festividades. Mas, é importante estar alerta para prevenir o roubo ou furto desses aparelhos telefônicos no São João.

Entre as principais dicas de segurança para prevenir o furto ou o roubo de celular durante os eventos juninos, está a de manter o aparelho próximo durante todo o tempo. É essencial que o telefone móvel não seja deixado sobre mesas, ou, ainda, em um compartimento aberto na bolsa ou mochila, por exemplo. Ainda nesse sentido, a orientação é que o aparelho não seja colocado à vista – ou seja, retirado do local onde está guardado – em áreas conhecidas pela ocorrência de delitos envolvendo o roubo ou furto de celulares.

Também buscando prevenir os roubos e furtos de celulares durante as festividades juninas, outra dica importante é não se oferecer para informar a hora a outras pessoas em locais que não transmitam a sensação de segurança. O ato de perguntar as horas é um modo de criminosos roubarem celulares em festas com grande público.

Por fim, para evitar as ações de criminosos que atuam roubando e furtando celulares em festividades, outra recomendação é que o proprietário do celular configure uma senha de desbloqueio de tela. Essa orientação é primordial para evitar que os criminosos tenham acesso às informações pessoais da vítima.

Resumo das dicas:

1. Não deixe o celular exposto em mesas ou em partes abertas de bolsas;

2. Guarde o celular em compartimentos fechados e não o retire em áreas de risco;

3. Não se ofereça para informar a hora;

4. Configure a tela de bloqueio do celular.