Resultado da captação de vagas de emprego realizada pelo Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), a Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) divulga a abertura de 16 oportunidades para os sergipanos. Há vagas para ampla concorrência e afirmativas para pessoas com deficiência (PcD).

Interessados devem realizar cadastro no NAT matriz – localizado na rua Santa Luzia, 680, no bairro São José, em Aracaju -, e levar os seguintes documentos: RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência atualizado, currículo e/ou certificados e experiências. No caso de cadastro para vagas afirmativas destinadas a PcDs, também é necessária a apresentação do laudo médico.

O atendimento acontece de segunda à sexta, das 7h às 13h. Para mais informações, entrar em contato pelo telefone 79 3222-6949 ou via WhatsApp 79 99191-6031. As vagas são sempre divulgadas no perfil da Seteem, no Instagram @trabalho.se, e no perfil do NAT, no Instagram @nat_sergipe.

Confira as vagas e os requisitos solicitados

1 vaga para vendedor interno (ampla concorrência)

Requisitos: experiência na função e ensino médio completo

1 vaga para oficial de manutenção predial (ampla concorrência)

Requisitos: experiência mínima de seis meses comprovada na CTPS, ensino médio completo e cursos na área

1 vaga para pizzaiolo (ampla concorrência)

Requisitos: ensino médio completo e experiência mínima de 6 meses na CTPS

1 vaga para marceneiro (ampla concorrência)

Requisitos: experiência na função e ensino médio completo

2 vagas para eletricista (ampla concorrência)

Requisitos: morar no município de Rosário do Catete, ter experiência mínima de seis meses comprovada na CTPS e com curso técnico de eletricista

2 vagas para ajudante de eletricista (ampla concorrência)

Requisitos: morar no município de Rosário do Catete, ter experiência mínima de seis meses comprovada na CTPS e com curso de eletricista industrial

2 vagas para manicure (ampla concorrência)

Requisitos: experiência na função e ensino fundamental completo

1 vaga para depiladora (ampla concorrência)

Requisitos: experiência na função comprovada na CTPS, certificação em depilação e ensino médio completo

1 vaga para podóloga (ampla concorrência)

Requisitos: experiência na função comprovada na CTPS, certificação em podologia e ensino médio completo

1 vaga para montador de móveis e artefatos de madeira (ampla concorrência)

Requisitos: experiência na função e possuir habilitação (A/B)

2 vagas para cabeleireira (ampla concorrência)

Requisitos: experiência na função e ensino médio completo

1 vaga para frentista (afirmativas para pessoas com deficiência – PcD)

Requisitos: ensino médio completo e certificado de NR20 e NR9