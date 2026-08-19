Confira as vagas de emprego da Plataforma GO Sergipe nesta quarta-feira, 19

Nesta quarta-feira, 19, a plataforma GO Sergipe (https://gosergipe.se.gov.br/) oferta 1.015 vagas de emprego. A iniciativa digital reúne oportunidades em diversas áreas e diferentes municípios do estado. Para acessar as vagas, é necessário ter cadastro no portal Gov.br, do Governo Federal, que pode ser realizado de forma rápida pelo aplicativo no celular.

Confira a seguir algumas das vagas disponíveis por município:

Aracaju

Garçom (2 vagas)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (4 vagas)

Lavador de artefatos de tapeçaria (2 vagas)

Chef de cozinha e afins (1 vaga)

Auxiliar técnico de mecânica de máquinas (1 vaga)

Supervisor de entrevistadores e recenseadores (1 vaga)

Secretária técnico em secretariado português (1 vaga)

Analista contábil (1 vaga)

Desenhista industrial gráfico designer gráfico (1 vaga)

Torneiro mecânico (1 vaga)

Cozinheiro de restaurante (1 vaga)

Consultor de vendas (1 vaga)

Costureira em geral (1 vaga)

Carpinteiro (1 vaga)

Auxiliar financeiro (3 vagas)

Arte finalista desenhista técnico de artes gráficas (1 vaga)

Nossa Senhora do Socorro

Recepcionista atendente (1 vaga)

Encarregado de carga e descarga no transporte rodoviário (1 vaga)

Laranjeiras

Encarregado de obras (1 vaga)

Malhada dos Bois

Gerente de loja e supermercado (1 vaga)

Itabaiana

Chapeiro (1 vaga)

Fonte: Governo de SE