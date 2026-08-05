Confira as vagas de emprego da Plataforma GO Sergipe nesta quarta-feira, 5

Nesta quarta-feira, 05, a plataforma GO Sergipe (https://gosergipe.se.gov.br/) oferta 968 vagas de emprego. A iniciativa digital reúne oportunidades em diversas áreas e diferentes municípios do estado. Para acessar as vagas, é necessário ter cadastro no portal Gov.br, do Governo Federal, que pode ser realizado de forma rápida pelo aplicativo no celular.

Confira a seguir algumas das vagas disponíveis por município:

Aracaju

Operador de retroescavadeira (2 vagas)

Agente de vendas de serviços (1 vaga)

Técnico de edificações (1 vaga)

Auxiliar de manutenção predial (1 vaga)

Recepcionista atendente (1 vaga)

Cabeleireiro escovista (1 vaga)

Açougueiro (1 vaga)

Auxiliar financeiro (2 vagas)

Carpinteiro (10 vagas)

Armador de ferros (5 vagas)

Pedreiro (20 vagas)

Auxiliares de contabilidade (1 vaga)

Vendedor orçamentista (1 vaga)

Instalador de película solar insulfilm (1 vaga)

Cozinheiro de restaurante (1 vaga)

Nossa Senhora do Socorro

Encarregado de obras (1 vaga)

Motorista carreteiro (1 vaga)

Carpinteiro (10 vagas)

Barra dos Coqueiros

Auxiliar administrativo (2 vagas) – exclusiva PcD

São Cristóvão

Mecânico de automóveis e caminhões (1 vaga) – exclusiva PcD

Motorista de automóveis (2 vagas) – exclusiva PcD

Motorista de ônibus rodoviário (11 vagas) – exclusiva PcD

Fonte: Governo de SE