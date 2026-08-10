Confira as vagas de emprego da Plataforma GO Sergipe nesta segunda-feira, 10

Nesta segunda-feira, 10, a plataforma GO Sergipe (https://gosergipe.se.gov.br/) oferta 1.077 vagas de emprego. A iniciativa digital reúne oportunidades em diversas áreas e diferentes municípios do estado. Para acessar as vagas, é necessário ter cadastro no portal Gov.br, do Governo Federal, que pode ser realizado de forma rápida pelo aplicativo no celular.

Confira a seguir algumas das vagas disponíveis por município:

Aracaju

Profissionais de publicidade (1 vaga)

Moldador de plástico por injeção (1 vaga)

Coordenador administrativo (1 vaga)

Gerente administrativo (1 vaga)

Pedreiro (1 vaga)

Pizzaiolo (3 vagas)

Copeiro (4 vagas)

Sushiman (3 vagas)

Pintor de obras (4 vagas)

Pedreiro (20 vagas) – exclusiva PcD

Carpinteiro (20 vagas) – exclusiva PcD

Agente, assistente e auxiliar administrativo (1 vaga) – exclusiva PcD

Operador de retroescavadeira (1 vaga)

Cabeleireiro escovista (1 vaga)

Nossa Senhora da Glória

Agente, assistente e auxiliar administrativo (2 vagas)

Apontador de obras (1 vaga)

Assistente de engenharia construção civil (2 vagas)

Nossa Senhora do Socorro

Encanador (20 vagas) – exclusiva PcD

Ajudante de obras (30 vagas) – exclusiva PcD

Encarregado de obras (1 vaga)

Carpinteiro (5 vagas)

Barra dos Coqueiros

Servente construção civil (4 vagas)

Eletricista (2 vagas)

Encanador (3 vagas)

Pintor de obras (4 vagas)

Montador (2 vagas)

Pedreiro de fachada (12 vagas)

Pedreiro de alvenaria (4 vagas)

Fonte: Governo de SE