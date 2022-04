Confira como foi o 7º Encontro Cultural

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria da Cultura, da Juventude e do Esporte (Secjesp), comemorou os 142 anos de município, com uma vasta programação cívica, esportiva, artística, religiosa e cultural, o 7º Encontro Cultural, iniciou no dia 19 e terminou no dia 22.

Pela primeira vez na Praça do Rosário, diferente de outras edições, o evento deste ano foi um sucesso de público e organização. Começando às 16h e se estendendo até às 23h, com exposições fixas e várias atrações musicais, folclóricas e teatrais que se revezaram no palco Mestre Dezinho Rezador.

Confira a seguir como foi a programação de cada uma das noites

Na terça-feira, 19: Antenor Nunes; Grupo Folclórico Ciranda de Roda; Maculelê Cordão de Ouro Chama Eu; Ninho, O eclético; Grupo Reisado; Talentos do Forró; Apresentação de Ballet com Luana Santos; Leozinho Moreira; Musical Valter Souza e Izildy e Helder Nascimento.

Na quarta, 20: Cangaçeiros de Zé Padeiro; Jeff Seixas; Grupo Folclórico Samba de Coco; Zé Bahia; Caninhas Verdes – Grupo Arryba Saya; Emanoel do Acordeon; Esquete Baú de Leitura; Grupo Taieiras; Grupo de Capoeira na Cadência do Jogo ; Banda Freestyle e Rapaziada do Samba.

Na quinta, 21: Deondivem; Banda de Pífano São José; Grupo Parafusos; Versus Uni; Grupo de Capoeira Filhos de Angola e Regional; Aloisio do Tanque; Experimento Cênico “Sensações”; Quadrilha Unidos em Arrastapé; Fabrício Sandes; Quadrilha Junina Raio da Silibrina; Violão de Ouro e Walasse Dhii Mamãe.

E na sexta-feira, 22: Osvaldinho do Acordeon; Aula de Dança com Arthur Lacerda e Ítalo Silva; Dj William; Grupo Folclórico Roda de Samba; Beto Show; Grupo de Capoeira Filhos de Angola e Regional; Grupo Carimbó; André Fernandes; Banda Sensação – Na pegada do Vaqueiro e encerrando com Paulo Santos.

Para a prefeita Hilda Ribeiro, o Encontro, que valorizou as mais diversas manifestações artísticas e culturais da nossa terra, se consolida no calendário cultural da cidade e se fixa definitivamente na programação do aniversário.

“Em nome do secretário Adriano Fontes, quero parabenizar toda a equipe Secjesp pelo empenho na organização e condução dos trabalhos. Agradecer a cada um dos artistas e brincantes envolvidos que abrilhantaram nosso evento. Assim como aos agentes da Guarda Municipal por garantir a ordem e a tranquilidade dentro e fora da Praça. E enfim, ao povo de Lagarto que atendeu nosso convite e acolheu tão bem esse Encontro”, destacou a gestora.

Fonte: Prefeitura de Lagarto