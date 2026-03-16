Confira o funcionamento dos órgãos estaduais em Aracaju no feriado desta terça, 17

O Governo do Estado informa que, na próxima terça-feira, 17, aniversário de Aracaju, o funcionamento de secretarias e órgãos da administração pública estadual que funcionam na capital será modificado. Com a medida, alguns serviços e órgãos funcionarão com horário alterado, com exceção das atividades consideradas essenciais ou de urgência, a exemplo dos serviços de saúde, segurança pública e afins. No entanto, na segunda-feira, 16, o funcionamento será normal nos equipamentos e órgãos da administração pública estadual.

Confira como fica o funcionamento na terça-feira, 17:

Seasic

A Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) informa que, em razão do feriado municipal, os serviços de alimentação do Restaurante Popular Padre Pedro e seus espaços de descentralização não terão funcionamento na terça-feira, 17.

Já as unidades do Programa Prato do Povo, no interior do estado, funcionarão normalmente no dia 17.

Saúde

Os equipamentos da Secretaria de Estado da Saúde (SES), como o Centro de Acolhimento e Diagnóstico por Imagem (Cadi), Centro de Atenção à Saúde de Sergipe (Case) e Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (Caism) não funcionarão no dia 17, assim como o

Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose).

Os serviços essenciais, como hospitais e Samu 192 Sergipe, funcionarão normalmente.

Ipesaúde

Em virtude do feriado, haverá alteração no funcionamento das unidades do Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde) localizadas em Aracaju, no dia 17.

Durante a terça-feira, apenas os serviços de urgência e emergência permanecerão em funcionamento, garantindo assistência contínua aos beneficiários que necessitarem de atendimento imediato.

O Ipesaúde orienta que os beneficiários se programem antecipadamente para os atendimentos eletivos e reforça que, em situações de urgência, procurem diretamente as unidades que permanecerão em funcionamento.

As unidades do interior do estado não terão alteração no funcionamento.

As unidades de urgência da capital funcionarão normalmente, conforme horários e endereços abaixo:

Serviços de urgência

Serviço de Pronto Atendimento Dr. Willen Alves Correia (SPA)

Atendimento: 24 horas

Endereço: Avenida Desembargador Maynard, s/n, Bairro Cirurgia

Urgência Odontológica

Atendimento: das 7h às 19h

Endereço: Praça da Bandeira, nº 373, Bairro Cirurgia

Urgência Pediátrica

Atendimento: 24 horas

Endereço: Hospital Renascença – Avenida Gonçalo Rollemberg Leite, nº 1490, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE

Urgência Ortopédica

Atendimento: 24 horas

Endereço: Hospital Renascença – Avenida Gonçalo Rollemberg Leite, nº 1490, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE

Ceasa

A Companhia de Desenvolvimento Regional de Sergipe (Coderse) informa que na terça-feira, 17, o funcionamento da Central de Abastecimento de Sergipe (Ceasa Aracaju) será parcial, das 3h às 12h.

Ceac

Em virtude do feriado municipal em Aracaju, as unidades do Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac) não funcionarão no dia 17.

NAT

O Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), vinculado à Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), também não terá atendimento no dia 17 de março.

SSP

Os serviços de urgência e emergência continuarão abertos. Permanecem em funcionamento, 24 horas por dia, os serviços do 190 (Polícia Militar), 181 (Polícia Civil) e 193 (Corpo de Bombeiros), assim como as delegacias plantonistas espalhadas pela capital e pelo interior. As demais unidades integrantes da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) localizadas em Aracaju não funcionarão no feriado.

Detran/SE

Devido ao feriado, não haverá expediente em todas as unidades de atendimento do Detran/SE da capital sergipana na terça-feira, 17.

Banese

Na terça-feira, dia 17, somente as agências localizadas na capital estarão fechadas. Já nos demais municípios, o atendimento será normal, de acordo com o horário de funcionamento.

Fonte: Governo de SE