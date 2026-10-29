Confira o funcionamento dos órgãos estaduais no Dia do Servidor Público e de Finados

Em razão do ponto facultativo do Dia do Servidor Público Estadual, transferido do dia 28 de outubro para a sexta-feira, 30 de outubro, de acordo com o Decreto nº 1.584/2026, e do feriado nacional do Dia de Finados, no dia 02 de novembro, alguns órgãos e serviços do Governo de Sergipe terão o funcionamento alterado.

Os serviços essenciais, como saúde e segurança pública, continuarão funcionando normalmente, garantindo a continuidade da assistência e do atendimento à população.

Confira o funcionamento dos serviços e órgãos públicos nas datas:

Ceasa

No feriado do Dia do Servidor Público, 30 de novembro, o funcionamento será normal. Na segunda-feira, 2, feriado nacional do Dia de Finados, a Central de Abastecimento de Sergipe (Ceasa) funcionará em horário reduzido (das 3h às 13h).

NAT

Não haverá atendimento de 30 de outubro a 2 de novembro. O atendimento será retomado normalmente na terça-feira, 3.

Detran

O Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe (Detran/SE) informou que, na sexta-feira, 30 de outubro, e na segunda-feira, 2 de novembro, não haverá expediente na sede e nos postos de atendimento do órgão em todo o estado. As atividades serão retomadas normalmente na terça-feira, 3.

Ceac

Todas as unidades estarão fechadas nos dias 30 de outubro e 2 de novembro.

SSP

Os serviços de urgência e emergência da Secretaria de Segurança Pública continuarão funcionando 24 horas por dia: 190 (Polícia Militar), 181 (Polícia Civil) e 193 (Corpo de Bombeiros), assim como as delegacias plantonistas espalhadas pela capital e pelo interior. As demais unidades integrantes da SSP não funcionarão no feriadão.

Banese

As agências do Banese localizadas em Aracaju e nos demais municípios sergipanos funcionarão normalmente durante o ponto facultativo. Já na próxima segunda-feira, 2 de novembro, não haverá atendimento. Os serviços serão retomados na terça-feira nos horários regulares: das 10h às 16h (unidades da capital) e das 10h às 15h (unidades no interior).

As contas de consumo com vencimento no dia 2 de novembro, como água e telefone, poderão ser pagas no dia 3 de novembro, sem que sobre elas incidam multas ou juros. Tributos federais, como o Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf), com vencimento previsto para o dia 2, deverão ser quitados antecipadamente.

Seasic

A Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) informa que as unidades do Restaurante Padre Pedro funcionam normalmente na sexta-feira, 30. No dia 2, o funcionamento será apenas para o almoço, até as 13h.

Nas unidades do Programa Prato do Povo, o funcionamento ocorre normalmente; já no dia 2, estarão fechadas.

Casa da Mulher Brasileira

Casa da Mulher Brasileira continua funcionando normalmente, com atendimento 24h.

SergipePrevidência

O SergipePrevidência não vai funcionar na sexta e na segunda-feira. O atendimento volta à normalidade na terça-feira, de 7h às 13h.

Saúde

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, os serviços essenciais, como hospitais, UPAs, maternidade e o Samu 192 Sergipe, continuam funcionando normalmente. Já o Hemose não funcionará na sexta-feira, 30. No sábado, 31, será das 7h às 11h. Já na segunda-feira, 2, não funciona.

Os demais serviços, como Case, Banco de Leite Materno Marly Sarney, Caism e o Cadi também não funcionarão nos dias 30 de outubro e 2 de novembro.

Ipesaúde

Em ambas as datas, as unidades do Ipesaúde na capital e no interior terão suas atividades suspensas. Os atendimentos serão retomados normalmente na terça-feira, 3 de novembro.

O Centro de Odontologia manterá as consultas eletivas previamente agendadas para o sábado, 31 de outubro. Já nos dias 30 de outubro, 1º e 2 de novembro, a unidade funcionará exclusivamente para atendimentos de urgência, das 7h às 19h.

Durante o período, os serviços de urgência e emergência do Ipesaúde funcionarão nos seguintes horários:

• SPA: atendimento 24 horas

• Urgência Pediátrica: atendimento 24 horas

• Urgência Ortopédica: atendimento 24 horas

• Urgência Obstétrica: atendimento 24 horas

• Urgência Odontológica: das 7h às 19h, nos dias 30 de outubro, 1º e 2 de novembro.

Fonte: Governo de SE