Confira o funcionamento dos órgãos estaduais no feriado de 7 de setembro

Em razão do feriado nacional da Independência do Brasil, celebrado nesta segunda-feira, 7 de setembro, alguns órgãos e serviços do Estado de Sergipe terão o funcionamento alterado. A data está prevista no Decreto Estadual nº 1.333, de 30 de dezembro de 2025, que estabelece o calendário de feriados e pontos facultativos para os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo em 2026.

De acordo com o calendário estadual, a suspensão do expediente administrativo não se aplica aos serviços considerados essenciais ou de urgência, como os serviços de saúde, segurança pública e afins, que devem ter seu funcionamento preservado durante feriados e pontos facultativos.

Confira:

Ceasa

A Companhia de Desenvolvimento Regional de Sergipe (Coderse) informa que a Central de Abastecimento de Sergipe (Ceasa Aracaju) funcionará em horário reduzido na segunda-feira, 7, das 3h às 13h.

No sábado, 5, funciona das 3h às 16h. No domingo, 6, a unidade estará fechada, conforme o calendário semanal. O funcionamento volta ao horário normal na terça-feira, 8, das 3h às 17h.

Saúde

Os equipamentos da Secretaria de Estado da Saúde (SES), como o Centro de Acolhimento e Diagnóstico por Imagem (Cadi), Centro de Atenção à Saúde de Sergipe (Case), Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (Caism), Tratamento Fora de Domicílio (TFD) e Laboratório de Saúde Pública de Sergipe (Lacen) não funcionarão na segunda-feira, 7, em razão do feriado. As unidades hospitalares e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe) funcionarão normalmente.

O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose), unidade da Fundação de Saúde Parreiras Horta (FSPH), também não funcionará na segunda-feira, 7. Antes do feriado, porém, a unidade realizará mais uma edição do Sabadão Solidário, neste sábado, 5, das 7h às 11h. A ação busca facilitar o acesso dos voluntários à doação de sangue e contribuir para o reforço dos estoques destinados ao atendimento da rede hospitalar e ambulatorial sergipana.

Ipesaúde

As unidades do Ipesaúde não terão atendimento na segunda-feira, 7, em razão do feriado. Os serviços de urgência e emergência, no entanto, funcionarão normalmente.

Serviços de urgência do Ipesaúde:

Serviço de Pronto Atendimento Dr. Willen Alves Correia (SPA)

Atendimento: 24 horas

Endereço: Avenida Desembargador Maynard, s/n, Bairro Cirurgia

Urgência Odontológica

Atendimento: das 7h às 19h

Endereço: Praça da Bandeira, nº 373, Bairro Cirurgia

Urgência Pediátrica

Atendimento: 24 horas

Endereço: Hospital Renascença – Avenida Gonçalo Rollemberg Leite, nº 1490, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE

Urgência Ortopédica

Atendimento: 24 horas

Endereço: Hospital Renascença – Avenida Gonçalo Rollemberg Leite, nº 1490, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE

Detran/SE

O Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe (Detran/SE) não terá atendimento na segunda-feira, 7, em razão do feriado. A suspensão vale para a sede e os postos de atendimento do órgão em todo o estado. As atividades serão retomadas normalmente na terça-feira, 8, das 7h às 17h.

NAT

Os postos de atendimento do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), vinculados à Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), não funcionarão na segunda-feira, 7, em razão do feriado da Independência do Brasil. A suspensão do atendimento vale tanto para o posto localizado na sede da Seteem, na Rua Barão de Maruim, em Aracaju, quanto para a unidade da Casa do Trabalhador, no Centro da capital. O atendimento será retomado na terça-feira, 8, das 7h às 13h.

Segurança Pública

Os serviços de urgência e emergência continuarão abertos. Permanecem em funcionamento, 24 horas por dia, os serviços do 190 (Polícia Militar), 181 (Polícia Civil) e 193 (Corpo de Bombeiros), assim como as delegacias plantonistas espalhadas pela capital e pelo interior. As demais unidades integrantes da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) não funcionarão no feriado.

Banese

As agências e os postos de atendimento do Banese não funcionarão de forma presencial ao público na próxima segunda-feira, 7 de setembro, em virtude do feriado em celebração à Independência do Brasil, de acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Os clientes poderão utilizar normalmente os canais digitais do banco, como o aplicativo Banese, Internet Banking e caixas eletrônicos, para a realização de saques, pagamentos e transferências.

O atendimento presencial será retomado normalmente na terça-feira, dia 8, na capital, Aracaju, das 10h às 16h; e no interior, das 10h às 15h.

O Banese também orienta que boletos bancários e contas de consumo com vencimento no dia 7 de setembro poderão ser pagos sem acréscimo de juros no próximo dia útil, terça-feira, dia 8. Já as compensações bancárias, como TEDs, não serão efetivadas durante o feriado. O sistema PIX, no entanto, funcionará normalmente 24 horas por dia.

Assistência Social

Os serviços de alimentação do Restaurante Popular Padre Pedro serão alterados no dia 7 de setembro. A unidade do Espaço Zé Peixe, no Centro da capital, não funcionará. Já as demais unidades do restaurante popular funcionarão só para almoço no dia do feriado. O atendimento volta à normalidade na terça-feira, 8, com almoço e jantar. Já as unidades do Programa Prato do Povo também não funcionarão no feriado.

Fonte: Governo de SE