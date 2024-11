Confira o funcionamento dos órgãos estaduais no feriado desta quarta, 20

Nesta quarta-feira, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, o Brasil celebra pela primeira vez a data como feriado nacional e, em Sergipe, os órgãos estaduais terão o funcionamento alterado. As atividades consideradas essenciais ou de urgência, como os serviços de saúde, segurança pública e afins, no entanto, funcionarão normalmente no feriado desta quarta-feira, previsto no Decreto Estadual nº 542, de 29 de dezembro de 2023.

Ceasa

A Central de Abastecimento de Sergipe, em Aracaju, funcionará com horário reduzido, das 3h às 13h. Já na quinta-feira, 21, retorna ao horário regular, funcionando das 3h às 17h.

Saúde

Os equipamentos da Secretaria de Estado da Saúde (SES), como o Centro de Acolhimento e Diagnóstico por Imagem (Cadi), Centro de Atenção à Saúde de Sergipe (Case), Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (Caism), e Tratamento Fora de Domicílio (TFD), não funcionarão nesta quarta-feira, 20.

O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) também fechará no feriado, retornando na quinta-feira, 21, das 7h30 às 17h.

Os hospitais e o Samu 192 Sergipe funcionarão normalmente.

Ipesaúde

No Dia da Consciência Negra, o Instituto de Promoção e Assistência à Saúde do Servidor do Estado de Sergipe (Ipesaúde) terá seu funcionamento alterado. As unidades da autarquia em Aracaju e no interior estarão fechadas.

Já os serviços de urgência funcionarão normalmente:

– Serviço de Pronto Atendimento Dr. Willen Alves Correia – SPA (24h);

Avenida Desembargador Maynard, S/N, bairro Cirurgia

– Urgência Odontológica (das 7h às 19h);

Centro Odontológico Maria Viana Tavares de Bragança | Praça da Bandeira, nº 373, bairro Cirurgia

– Urgência Pediátrica (24h);

Hospital São Lucas | Rua Cel. Stanley da Silveira, nº 33, bairro São José

– Urgência Ortopédica (24h);

Hospital Renascença | Avenida Gonçalo Rolemberg Leite, nº 1490, bairro Salgado Filho

Ceac

As oito unidades do Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac), localizadas na capital e no interior do estado, estarão fechadas no dia 20 de novembro, retornando às atividades na quinta-feira, 21.

Cada ponto do Ceac possui um horário específico de funcionamento em horário normal de expediente:

– Ceac RioMar (Avenida Delmiro Gouveia, S/N – Shopping Riomar 1º Piso) – Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h;

– Ceac Aracaju Parque Shopping (Avenida João Rodrigues, 42 – bairro Industrial, Aracaju–SE) – Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h;

– Ceac Turista (Rua Laranjeiras, 317 – Centro, Aracaju-SE) – Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h;

– Ceac da Rodoviária (Terminal Rodoviário Governador José Rollemberg Leite). Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h;

– Ceac Lagarto (Praça Paulo Vieira Menezes, 26 – Centro, Lagarto–SE) – Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h15 às 13h;

– Ceac Shopping Peixoto (Avenida José Amâncio Bispo, 5419 – Itabaiana–SE) – Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h;

– Ceac Simão Dias (Gov. Celso de Carvalho, 192 – Simão Dias–SE) – Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h;

– Ceac Estância (Passeio Guanabara, situado na Avenida Capitão Salomão, 256, Centro – Estância–SE) – Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

SSP

Os serviços de urgência e emergência continuarão abertos. Permanecem em funcionamento, 24 horas por dia, os serviços do 190 (Polícia Militar), 181 (Polícia Civil) e 193 (Corpo de Bombeiros), assim como as delegacias plantonistas espalhadas pela capital e pelo interior. As demais unidades integrantes da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) não funcionarão no feriado desta quarta-feira.

Detran/SE

Neste dia 20, o Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe (Detran/SE) não realizará atendimentos. O serviço restabelecerá o horário normal de atendimento na quinta-feira, 21, das 7h às 17h30.

Banese

Durante o feriado desta quarta-feira, as unidades do Banco do Estado de Sergipe (Banese) e as agências do Banese estarão fechadas. Os serviços continuam sendo prestados nos canais de autoatendimento, como caixas eletrônicos, internet banking e aplicativo do banco.

Fonte: Governo de SE