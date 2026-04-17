Confira o funcionamento dos órgãos estaduais no ponto facultativo e feriado de Tiradentes

O Governo do Estado publicou o Decreto nº 1.427, que estabelece ponto facultativo na próxima segunda-feira, 20 de abril de 2026, em todo o estado. A data antecede o feriado nacional de Tiradentes, celebrado na terça-feira, 21, e a medida altera o decreto nº 1.333 de 30 de dezembro de 2025, incluindo o novo inciso III-A no artigo 1º. Assim, nestes dias, alguns serviços e órgãos da administração estadual funcionarão com horário alterado, com exceção das atividades consideradas essenciais ou de urgência, a exemplo dos serviços de saúde, segurança pública e afins.

Confira:

Ceasa

A Companhia de Desenvolvimento Regional de Sergipe (Coderse) informa que, na segunda-feira, dia 20, a Central de Abastecimento de Sergipe (Ceasa) funcionará em horário normal, das 3h às 17h. Já na terça-feira, 21, o local funcionará das 3h às 15h.

Saúde

Os equipamentos da Secretaria de Estado da Saúde (SES), como o Centro de Acolhimento e Diagnóstico por Imagem (Cadi), Centro de Atenção à Saúde de Sergipe (Case) e Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (Caism) não funcionarão nos dias 20 e 21.

O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) estará aberto no sábado, 18, das 7h às 11h, para o Sabadão Solidário. Na segunda-feira, funcionará das 7h às 11h e, no dia 21, não funcionará.

Os hospitais e o Samu 192 Sergipe funcionarão normalmente.

Ipes

Durante os dias 20 e 21, apenas os serviços de urgência e emergência do Ipes permanecerão em funcionamento, garantindo assistência aos beneficiários que necessitarem de atendimento imediato. Os beneficiários do Instituto devem se programar antecipadamente para os atendimentos eletivos e, em situações de urgência, procurar diretamente as unidades de que funcionarão normalmente nesta datas, conforme horários e endereços abaixo:

Serviços de urgência do Ipesaúde

Serviço de Pronto Atendimento Dr. Willen Alves Correia – SPA

Atendimento: 24 horas

Endereço: Av. Desembargador Maynard, s/n, Bairro Cirurgia

Urgência Odontológica

Atendimento: das 7h às 19h

Endereço: Praça da Bandeira, nº 373, Bairro Cirurgia

Urgência Pediátrica

Atendimento: 24 horas

Endereço: Hospital Renascença – Av. Gonçalo Rollemberg Leite, nº 1490, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE

Urgência Ortopédica

Atendimento: 24 horas

Endereço: Hospital Renascença – Av. Gonçalo Rollemberg Leite, nº 1490, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE

Ceac

Em virtude da decretação de ponto facultado e do feriado nacional, nas próximas segunda e terça-feira, dias 20 e 21 de abril, respectivamente, as unidades do Ceac não estarão abertas ao público nestas datas.

NAT

O Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), vinculado à Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), informa que, em razão do ponto facultativo e do feriado de Tiradentes, não haverá atendimento nos dias 20 e 21. O atendimento ao público será retomado de forma regular a partir da quarta-feira, 22.

A Seteem reforça, contudo, a realização dos mutirões do emprego que acontecerão em Aracaju, nesta sexta-feira, 17, às 9h, no Centro de Excelência Professor Paulo Freire, no Bairro Industrial; e no sábado, 18, em Pirambu, também às 9h, no Salão Paroquial – Praça Nossa Senhora de Lourdes, no bairro Centro.

SSP

Os serviços de urgência e emergência continuarão abertos. Permanecem em funcionamento, 24 horas por dia, os serviços do 190 (Polícia Militar), 181 (Polícia Civil) e 193 (Corpo de Bombeiros), assim como as delegacias plantonistas espalhadas pela capital e pelo interior. As demais unidades integrantes da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) não funcionarão no ponto facultativo e no feriado.

Detran/SE

Devido ao ponto facultativo da segunda-feira, 20, e feriado da terça-feira, 21, não haverá atendimento na sede do órgão e nem nos postos de atendimento do Detran/SE em todo o estado. As atividades serão retomadas normalmente na quarta-feira, 22, das 7h às 17h, em Aracaju, e das 7h às 13h, nas unidades do interior do estado.

Banese

Na segunda-feira, 20, as agências funcionarão normalmente na capital e no interior, com exceção do município de Lagarto, onde haverá feriado municipal, e por isso, não haverá funcionamento da agência neste dia.

Já no dia 21, todas as unidades do Banese no estado, capital e interior, estarão fechadas, em virtude do feriado nacional.

O atendimento à população voltará ao normal na quarta-feira, 22 de abril, sendo: das 10h às 16h na capital, e das 9h às 15h, no interior.

Nos dias em que as agências Banese estiverem fechadas, os clientes deverão realizar as transações financeiras através do App Banese, Internet Banking e caixas eletrônicos. Contas de consumo e boletos com vencimento no dia 21 de abril poderão ser pagas no dia seguinte, sem a incidência de juros e multas.

Fonte: Governo de SE