Confira o funcionamento dos serviços da Prefeitura de Lagarto no aniversário do município e no Dia de Tiradentes

Em virtude das celebrações referentes ao aniversário de 146 anos do município e ao Dia de Tiradentes, nessa segunda-feira, 20, e terça-feira, 21, alguns serviços ofertados pela Prefeitura Municipal de Lagarto (PML) serão alterados e funcionarão em horário especial. Os serviços essenciais serão mantidos, e os demais normalizados na quarta-feira, 22.

Confira:

Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

A Clínica de Saúde da Família José Antônio Maroto, localizada no Centro, e a Unidade Básica de Saúde Padre Almeida, na Colônia Treze, ambas unidades de urgência 24h, funcionarão normalmente.

Secretaria Municipal de Ordem Pública e Defesa do Patrimônio (Semop)

Os serviços de trânsito, Defesa Civil e Guarda Municipal seguirão o cronograma normal de funcionamento.

Secretaria Municipal de Obras (Semob)

A limpeza da feira e a coleta de lixo acontecem normalmente.

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Semdu)

A feira livre será realizada normalmente, sem qualquer alteração no calendário.

Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel)

Na segunda-feira, 20, o Balneário Bica estará fechado.

Na terça-feira, 21, funcionará normalmente, das 7h às 16h.

Fonte: Prefeitura de Lagarto