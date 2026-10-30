Confira o funcionamento dos serviços da Prefeitura de Lagarto no feriado de 2 de novembro

Na próxima segunda-feira, 02 de novembro, será celebrado o feriado nacional do Dia de Finados. Em razão da data, o funcionamento de alguns serviços ofertados pela Prefeitura de Lagarto será alterado, enquanto os atendimentos essenciais, como urgência em saúde, coleta de lixo, trânsito e segurança, seguirão normalmente.
Secretaria Municipal de Saúde (SMS)
A Clínica de Saúde da Família José Antônio Maroto, localizada no Centro, e a Unidade Básica de Saúde Padre Almeida, na Colônia Treze, ambas unidades de urgência 24 horas, funcionarão normalmente.
Secretaria Municipal da Ordem Pública e Defesa da Cidadania (Semop)
Os serviços de trânsito, Defesa Civil e Guarda Municipal seguirão o cronograma normal de funcionamento. Para atender ocorrências, garantir a segurança, organizar o trânsito e atuar em situações emergenciais, a população pode acionar a Defesa Civil pelo número 199; o DTTU, pelo 118; e a Guarda Municipal, pelo 153.
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Semdu)
A feira livre da sede do município, que seria realizada na segunda-feira, 2 de novembro, será transferida para a terça-feira, 3 de novembro. As demais feiras do município funcionarão normalmente.
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel)
O Balneário Bica funcionará normalmente, das 7h às 22h.
Fonte: Prefeitura de Lagarto