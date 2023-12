Confira as orientações para evitar acidentes com idosos em residências

Com o avançar da idade, pode ser necessário adotar cuidados especiais para auxiliar a locomoção das pessoas idosas em suas atividades diárias, inclusive na própria residência. Diante da eventual dificuldade na mobilidade das pessoas idosas, o Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) reuniu orientações de segurança para evitar acidentes domésticos em residências.

Dentre as recomendações, o capitão Allan Adson mencionou o cuidado com os tapetes e também com itens nos quais os idosos podem escorregar e cair, o que também abrange a instalação de equipamentos de segurança em banheiros. “Os tapetes devem estar fixos ao chão ou não colocá-los no ambiente. Na região do banheiro, é recomendável também a instalação das barras de apoio”, orientou.

Em outros ambientes como a cozinha, também é preciso estar atento aos utensílios que estão dispostos no local. “Tenha muito cuidado com panelas pesadas ou utensílios que possam vir a cair no chão e quebrar. Ainda na cozinha, ter cuidado com óleo ou água no chão, pois podem provocar uma queda repentina”, acrescentou o capitão às recomendações de segurança em residências com idosos.

Comum a todos os ambientes também há a orientação para o cuidado com a disposição da fiação elétrica ou de outros cabos no imóvel. “Em geral, no ambiente da casa, é preciso ter cuidado com a parte elétrica, tendo cuidado com instalações, com extensões, com fios, tomadas que estejam soltos pela casa, para evitar que o idoso ele venha a tropeçar sobre esses objetos”, alertou o capitão Allan Adson.

Também é preciso destacar a recomendação de manter acessos seguros na residência, evitando que objetos que podem ocasionar acidentes fiquem no caminho do idoso, assim como salientou o capitão. “Para que os idosos possam se locomover de forma livre e sem esbarrar com nenhum objeto. Precisamos entender que os idosos não têm mais aquele vigor físico, então recomendamos ter o cuidado com a arrumação dos móveis”, complementou.

Essa disposição dos móveis também pode impactar no deslocamento dos idosos em busca de pertences pessoais, o que também pode levar a um deslocamento não seguro pelo imóvel. “Então uma das dicas é evitar mexer na arrumação dos móveis da casa porque o idoso está acostumado com aquela rotina. Às vezes você tira um objeto do local e coloca o outro, dificultando que o idoso o encontre”, alertou o capitão Allan Adson.

É nessa disposição dos móveis que o capitão também orienta o cuidado para manter o acesso fácil a controles remotos e telefones. “Sempre que fizer alguma modificação no ambiente, comunique ao idoso. A gente recomenda também que troque as cadeiras por poltronas com apoio. O cuidado especial com o idoso é sempre necessário para manter a segurança”, finalizou o capitão Allan Adson.

Fonte: SSP/SE