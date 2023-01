Confira os novos comandantes da Polícia Militar de Sergipe

Foram apresentados os novos comandantes das unidades operacionais da Polícia Militar de Sergipe. Os novos nomes foram apresentados em entrevista coletiva que aconteceu n amanhã desta segunda, 9, na Sala de Imprensa da Secretaria de Segurança Pública (SSP), na Praça Tobias Barreto, na região central de Aracaju.

Os novos comandantes foram apresentados pelo coronel Alexsandro Ribeiro, comandante da Polícia Militar. O Comando do Policiamento Militar do Interior (CPMI) passa a ser exercido pelo tenente-coronel Sidney Barbosa. Já o Comando do Policiamento Militar da Capital (CPMC) passa a ser comandado pelo tenente-coronel George Melo.

Na entrevista coletiva, também foram anunciados os nomes do tenente-coronel Flávio Arthur, para o Comando do Policiamento Militar Especializado (CPME); tenente-coronel Joaldo Vicente, para o Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque); e do major Jonatas Souza, para o Grupamento Especial Tático de Motos (Getam).

O coronel Alexsandro Ribeiro também anunciou o nome do tenente-coronel Vitor Moraes, para o Batalhão de Radiopatrulha (BPRp); do tenente-coronel José Raimundo, para o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv); e do capitão Jorje Wilson para o Grupamento de Ações Táticas do Interior (Gati).

Também na coletiva, o comandante da Polícia Militar anunciou a tenente Vanessa Oliveira para o comando do Pelotão de Polícia Ambiental (PPAmb), e do tenente-coronel Robson Donato, para a 5ª Seção do Estado Maior Gertal (PM-5).