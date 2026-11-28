O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), divulga a previsão do tempo para este fim de semana. A tendência é de céu claro, sem possibilidade de chuvas durante todo o período. Os ventos devem ser moderados pela manhã, à tarde e à noite, e fracos de madrugada.

De acordo com a análise meteorológica da Semac, há presença de nuvens sobre o estado de Sergipe, associada à circulação oceânica. Destaca-se também a predominância da atuação de uma massa de ar seco e quente, ligada a um sistema de alta pressão atmosférica, que favorece a subsidência do ar e inibe a formação e o desenvolvimento de nuvens de chuva ao longo do dia.

Previsão no litoral, agreste e sertão

No litoral sergipano, a previsão aponta céu claro, sem chances de chuvas até o domingo, 29. A tendência é de ventos moderados pela manhã, à tarde e à noite, e ventos fracos de madrugada ao longo do fim de semana. As temperaturas devem variar entre mínimas de 25 °C e máximas de 30 °C.

No agreste, a previsão é de céu claro, sem chances de chuvas até o domingo, 29. A tendência é de ventos moderados pela manhã, à tarde e à noite, e ventos fracos de madrugada ao longo do fim de semana. As temperaturas devem variar entre 20 °C e 36 °C no período.

No sertão sergipano, a previsão é de céu claro, sem chances de chuvas até o domingo, 29. A tendência é de ventos moderados pela manhã, à tarde e à noite, e ventos fracos de madrugada ao longo do fim de semana. As temperaturas devem variar entre 23 °C e 37 °C no período.

Cuidados

A Semac orienta a população a tomar cuidados com a exposição prolongada ao sol, principalmente entre 10h e 16h, período de maior intensidade da radiação solar. É importante reforçar a hidratação e beber água regularmente ao longo do dia, além de reduzir as atividades físicas mais intensas nos horários mais quentes e redobrar a atenção com crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas, que podem apresentar maior vulnerabilidade ao calor.

A recomendação é que a população acompanhe as atualizações dos boletins meteorológicos divulgados pela Semac e siga as orientações da Defesa Civil e das autoridades de saúde.

A Gerência de Meteorologia e Mudanças Climáticas da Semac segue monitorando as condições climáticas para novas atualizações.