Confira programação do desfile cívico-cultural de 7 de setembro em Lagarto

A Prefeitura Municipal de Lagarto (PML), através da Secretaria Municipal da Educação (Semed), alinhou em reunião como se dará a organização do desfile cívico-cultural do 7 de setembro, tanto no Centro quanto nos povoados. Com o tema “Lagarto é mais: Nossa história, nossa gente, nosso futuro”, o evento conta com apoio e participação de órgãos municipais, estaduais e federais, assim como de organizações da sociedade civil.

O desfile é organizado pela Semed, em conjunto com as secretarias municipais de Cultura (Secult), do Turismo (Semtur) e de Ordem Pública e Defesa da Cidadania (Semop). Ele contará com a participação de escolas municipais, estaduais e das Forças Armadas, além de grupos culturais da cidade.

A reunião fechou os detalhes do planejamento e organização do desfile, como as datas, horários, locais de concentração, percursos, ordem de passagem, dispersão, transporte, acessibilidade, localização dos pontos de apoio e a estratégia de segurança no trânsito e pessoal de todos os envolvidos, seja quem vai se apresentar ou os lagartenses que irão prestigiar a iniciativa.

“Nós nos reunimos com todas as secretarias que fazem toda a estrutura desse desfile, assim como todas as entidades que vão participar para acolher sugestões e finalizar a nossa cartilha, todas as instruções para que a população possa receber esse momento que é uma aula a céu aberto”, explica a secretária municipal da Educação, Taysa Mércia.

O desfile do dia 7 de setembro, na região do Centro, está previsto para começar às 13h30 e ser finalizado por volta das 18h, com um percurso saindo da Avenida Nossa Senhora da Piedade em direção a Avenida Zacarias Júnior e encerrando-se na Avenida Santo Antônio.

Na Colônia 13, o desfile ocorrerá no dia 12 de setembro, entre as 15h e 18h, em um percurso com início nos arredores da Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento Rural Centro Sul de Sergipe (Cercos) indo em direção à Rua G e encerrando-se no conjunto Uirapuru.

Na Brasília, o desfile será realizado no dia 13, entre as 15h e 18h, partindo da rodovia SE 160 (nas imediações da UMEI José Maria de Almeida) em direção ao posto policial do povoado.

No Jenipapo, por fim, o desfile ocorrerá no dia 19, das 14h às 17h, saindo do Largo Zé Gracinha em direção ao Centro de Excelência Professor José Cláudio Monteiro.

Fonte: Prefeitura de Lagarto