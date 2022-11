Confira seleções favoritas da Copa do Mundo de 2022

A Copa do Mundo de 2022 no Qatar começará em 20 de novembro com estrelas de todo o planeta se preparando para uma chance de glória global no Oriente Médio. A França, após emergir vitoriosa em solo russo em 2018, defenderá a sua posição de campeã, mas várias nações têm o objetivo de derrubar os Bleus deste pódio.

No total, 32 países competirão pelo prêmio máximo no maior palco do futebol, mas quem são os favoritos para ir até o fim e qual dos forasteiros poderia ser uma surpresa? Confira!

O Brasil pode não ter saboreado a glória de uma Copa do Mundo desde 2002, mas o país é pentacampeão e atualmente ostenta um elenco extremamente forte e entrosado – com nomes como Neymar, Vinicius Junior e Alisson à sua disposição – o que torna o país favorito da competição.

A atual campeã, França, é outra que se destaca para competir pelo prêmio final, com um elenco repleto de craques que inclui Kylian Mbappe e Paul Pogba sabendo o que é preciso para sair vitorioso da competição; além disso, o técnico Didier Deschamps já se mostrou um grande estrategista e líder no comando da seleção francesa.

Recentemente a Argentina ganhou um grande salto nas probabilidades da competição, com Lionel Messi na esperança de conseguir a única grande honra que até agora o iludiu em sua carreira que dispensa apresentações.

A Inglaterra chegou às semifinais em 2018, antes de chegar a uma final em solo nacional na Euro 2020. Os Três Leões irão procurar encerrar uma espera de 56 anos pelo sucesso no maior torneio internacional.

Logo atrás deles estão os vencedores de 2010, Espanha, que tem à sua disposição um grupo jovem e empolgante, com La Roja à frente da Alemanha, outra seleção que conta com um elenco experiente e pragmático.

A Bélgica, que saiu do topo do ranking mundial da FIFA, pode achar que 2022 apresenta sua geração dourada – com Kevin De Bruyne e Eden Hazard ainda fortes – com uma última chance de conquistar o troféu.

O Portugal de Cristiano Ronaldo – que passou pela repescagem – é outro dos que estão extremamente dispostos a se entregarem à Copa, ao lado de uma Holanda que está explodindo com potencial. A Dinamarca, que recebeu o meia Christian Eriksen, do Manchester United, de volta ao seu elenco após sua parada cardíaca na Euro 2020, é considerada como uma das seleções candidatas ao título também.

