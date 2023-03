Deputado Sérgio Reis protocola quatro importantes PLs na Alese

Nesta semana, o deputado estadual Sérgio Reis (PSD) protocolou quatro importantes Projetos de Lei na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese).

As propostas visam isentar os taxistas, mototaxistas e motoristas de aplicativos do Imposto sobre Veículos Automotores (IPVA), inserir os produtos da agricultura familiar na merenda escolar, garantir a presença de psicólogos na escolas da Rede Estadual, bem como estabelecer o percentual mínimo de 30% de mulheres em cargos públicos.

Esta última medida foi discutida pelo parlamentar com a Secretária de Estado da Mulher, Daniele Garcia. “Vamos juntos sempre em busca de melhorias para o nosso estado e principalmente para que as mulheres tenham cada vez mais respeito e mais espaço no mercado de trabalho”, comentou o deputado Sérgio Reis.