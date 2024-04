Na noite da última quarta-feira, 03, uma confusão envolvendo os torcedores do Confiança e do Itabaiana foi registrada, após a partida no Estádio Paulo Barreto, em Lagarto.

Segundo informações, ao terminar o jogo as equipes entraram em confronto do lado de fora do estádio. Populares informaram que chegaram a ouvir tiros, no entanto, a Polícia Militar foi acionada e ao realizar abordagem no local não conseguiu localizar nenhuma arma de fogo.