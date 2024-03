Confusão por causa de celular termina em troca de agressões em Itabaiana

De acordo com informações da Polícia Militar (PMSE), a confusão começou, após um homem insinuar que um colega, teria furtado o celular dele, na noite desta terça-feira (20), no bairro São Cristóvão.

Os homens teriam trocado agressões e um deles teria utilizado uma barra de ferro, provocando cortes profundos na região dos braços do outro. A Polícia Militar foi acionada e ao chegar no local , apenas o homem ferido com barra de ferro estava presente.

Os policiais conduziram o homem ao Hospital.

Ao chegar no local, o outro envolvido na confusão também foi encontrado, buscando atendimento médico.

Em sua defesa, ele disse que utilizou a barra de ferro porque teria sido atingido por uma pedra na região da cabeça pelo outro homem.

Após atendimento médico, os dois foram conduzidos à Delegacia Regional de Itabaiana.

Fonte: A8SE